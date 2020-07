Zagreb: Okrznuli se u uskoj ulici pa potukli, sve je gledalo dijete

Kako nam je rekao čitatelj, kamion i auto su se okrznuli u Ulici Korana u kvartu Bukovac oko 17.45 sati. Sve je preraslo u obračun pa je morala intervenirati policija te Hitna pomoć.

<p>Ma taj vozač kamiona imao je barem metar dodatnog razmaka, a on je išao blizu auta pa ga je okrznuo. Ja nisam mogao dalje jer su blokirali cestu. Izašao je i otvorio vrata tog sivog autića i na kraju pokupio šamar, rekao nam je čitatelj 24sata koji je u ponedjeljak popodne snimio obračun u Zagrebu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vozač kamiona je teturao</strong></p><p>Kako nam je rekao, kamion i auto su se okrznuli u Ulici Korana u kvartu Bukovac oko 17.45 sati. Sve je preraslo u obračun pa je morala intervenirati policija te Hitna pomoć.</p><p>- Sve je to bilo pred djetetom koje je izašlo iz vozila. Vozač kamiona je teturao i nije mogao stajati - rekao je čitatelj. </p><p>Zagrebački policajci potvrdili su nam da su na intervenciji, no zasad nema detalja. Istraga traje.</p>