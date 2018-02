Zagreb priprema kastraciju pasa: 'To rješenje je pogrešno'

Nakon što je grad Čakovec prvi u Hrvatskoj donio uredbu prema kojoj se svi psi i mačke moraju sterilizirati, istu odluku pripremio je i Grad Zagreb. To su odluke koje lokalne zajednice moraju donijeti i provoditi temeljem novog Zakona o zaštiti životinja. No sam zakon, kao i odluke Gradova, obiluju nejasnoćama i nedorečenim rješenjima.

U prijedlogu odluke grada Zagreba, koja se trenutačno nalazi na javnoj raspravi, stoji:

Na području Grada Zagreba propisuje se trajna sterilizacija kao obvezan način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka osim u slučajevima:

- ako je posjednik psa ili mačke uzgajivač kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji koji ima rješenje o registraciji uzgoja nadležnog tijela,

- ako je posjednik psa ili mačke uzgajivač kućnih ljubimaca koji nisu namijenjeni prodaji koji se prijavio radi evidentiranja gradskom upravnom tijelu nadležnom za zaštitu životinja.

Komunalni redari će vas uznemiravati u vašim domovima

U čitavoj Hrvatskoj zbog ovakvih rješenja čuju se žestoke reakcije onih koji smatraju da su takve naredbe sporne, čak i protuustavne. S njima je, jasno, povezano i najavljeno povećanje ovlasti komunalnih redara, kojima će nova moć dati mogućnost da ulaze u dvorišta, legitimiraju, valjda i da oduzimaju ili kastriraju pse. Osobito je sporno da su, kako sada stvari stoje, od uredbe o obaveznoj sterilizaciji i kastraciji izuzeti samo uzgajivači pasa koji su registrirani pri Ministarstvu poljoprivrede, a ne i oni s rodovnicama Hrvatskog kinološkog saveza, koji su jedini uzgojeni u skladu s pravilima, uz nadzor i kontrolu. Zagrebačka odluka predlaže još i izuzeće za one koji se prijave gradskom tijelu za zaštitu životinja, no nije jasno o kojem se tijelu uopće radi.

Nenad Bižić, uzgajivač koji sudjelovao u pripremi Zakona o zaštiti životinja, potvrđuje kako se upravo u kabinetu ministra Tolušića razgovaralo o mogućnosti obavezne kastracije, što je i uneseno u Zakon, ali pod poglavljem koje se odnosi samo na napuštene i nezbrinute životinje. Osobno je ministar, kaže Bižić, ustanovio da je prekompleksno i zakonski neprovedivo obavezati na obaveznu kastraciju sve pse i mačke, da je to zadiranje u privatnu imovinu i ostala prava koja i vlasnici ali i životinje imaju.

No, očito za ministrovo mišljenje nitko ne mari, a kampanju u kojoj gradovi bez ikakve konzultacije sa stručnim osobama, ali i mimo uputa Ministarstva poljoprivrede, počinju propisivati obaveznu kastraciju, zapravo potiču kontroverzni Prijatelji životinja na čelu s notornim Lukom Omanom.

Bižić navodi da su u svojim zahtjevima Prijatelji životinja bili prilično radikalni, o čemu svjedoči i podatak da su inzistirali na registru kućnih ljubimaca, a čuje se i da je konačni cilj takvog registra bila zabrana držanja bilo kakvih životinja kao kućnih ljubimaca!

Bižić upozorava i da se leci udruge Prijatelji životinja, koja funkcionira kao ispostava zloglasne američke PETA-e (propagandne organizacije koja se deklarativno bori za prava životinja, tako zarađuje milijune, a u praksi sudjeluje u eutanaziji desetaka tisuća pasa), u nekim gradovima šalju zajedno s računima za vodu koje porezni obveznici plaćaju, te da se u tim lecima prozivaju i sustavno ocrnjuju odgovorni uzgajivači pasa, čije životinje posve sigurno nikada neće završiti na ulici.



Kastracija nije rutinski zahtjev, postoji mogućnost da vam se pas ne probudi

Gostujući u emisiji 'Dobar dan, Hrvatska', koja se bavila ovom tematikom, Dijana Tomašegović iz Retriver kluba Hrvatska kazala je kako razumije situaciju u spornim međimurskim naseljima. Ali je, za razliku od radikalnog Luke Omana, koji je manipulirao podacima tvrdeći da Hrvatska primjenjuje nekakva zapadna iskustva, upozorila da je naše rješenje posve pogrešno i suprotno uspješnim rješenjima iz, na primjer, nordijskih zemalja:

- Apsolutno razumijem situaciju u spornim naseljima i jasno mi je da se taj problem mora riješiti. Međutim, ne slažemo se s metodama rješavanja problema. Ne moramo izmišljati toplu vodu, pogledajte samo primjer u Nizozemskoj koja je to riješila nenasilnim metodama. Oni su mijenjali mentalitet ljudi. Prijašnja shema u kojoj je pas rob, kasnije zaposlenik, na kraju je dovela do toga da je pas čovjekov prijatelj. Tako se rješava problem, a ne nasilnim metodama. Također, ne možete javno izjaviti da je sterilizacija rutinski zahvat. Pa to se obavlja pod anestezijom! Postoji mogućnost da se vaš pas neće probuditi i zato prije zahvata potpisujete papir prema kojemu pristajete na to da se vaš pas možda više nikad neće probuditi i to je istina - kazala je Tomašegović koja je ustvrdila kako je odluka Grada Čakovca apsurdna i - kriva. Na kraju je replicirala Omanu, ustvrdivši kako je sterilizacija upravo u nekim nordijskim zemljama zabranjena zbog- dobrobiti životinja.

Foto: Dijana Tomašegović

Bojan Mataković, tajnik Hrvatskog kinološkog saveza, u istoj je emisiji istaknuo da u azilima i na ulicama nema i ne može biti čistokrvnih pasa s rodovnicama HKS-a i da su tvrdnje o nekih 25 posto čistokrvnih pasa u azilima i skloništima potpuno smiješne, lažne i netočne.

Mataković je istaknuo da je zakon propustio zaštititi članove Hrvatskog kinološkog saveza i razlikovati ih od takozvanih štancera, koji ne uzgajaju pse iz hobija, niti iz ljubavi, već isključivo zbog zarade. Takvi, osim toga, i nisu članovi HKS-a, dodao je Mataković. Isti problem, dakle činjenicu da se u Ministarstvu poljoprivrede i kao uzgajivači mogu registrirati koji nisu članovi Hrvatskog kinološkog saveza i koji se uopće ne pridržavaju strogih pravila o uzgoju što ih propisuje Hrvatski kinološki savez, istaknula je i Dora Perši, jedna od suosnivačica udruge za dobrobit pasa Indigo. Ona je izrazila i bojazan da će zakon, suprotno očekivanjima, zapravo povećati broj pasa o kojima će njezina udruga morati skrbiti. Zakon, smatra ona, naprosto potiče neregulirani uzgoj, dakle omogućuje legitimitet za one koji uzgajaju mimo svih kinoloških normi i suprotno dobrobiti pasa.