Zagreb šalje ankete roditeljima no Divjak kaže: Nisu potrebne

Od jutra me zovu roditelji, svi su potpuno zbunjeni, a ja uopće ne znam što da im kažem, trebaju li ispunjavati ankete o povratku učenika u škole ili ne. Isto je i mojim kolegicama, užasnuti smo, kazala nam je u petak zagrebačka učiteljica razredne nastave Nina Matovina Hajduk.

Naime, Grad Zagreb u četvrtak je ravnateljima osnovnih škola čiji je osnivač poslao ankete za roditelje. U dokumentu se ističe:

"Poštovane ravnateljice i ravnatelji,

sukladno preporukama Vlade Republike Hrvatske i planu za ublažavanje mjera uvedenih zbog suzbijanja pandemije koronavirusa od 23. travnja 2020. godine, učenicima od I. do IV. razreda osnovnih škola u Gradu Zagrebu potrebno je omogućiti pohađanje redovite nastave i programa produženog boravka u prostorima škole od 11. svibnja 2020. godine.

Zbog učinkovitije organizacije rada u redovitim osnovnim školama u Gradu Zagrebu, a koji zbog posljedica potresa nije u mogućnosti osigurati učenicima pohađanje nastave u prostorima oštećenih školskih objekata, molimo da u svojim školama anketirate roditelje učenika razredne nastave i ovom Uredu najkasnije do kraja radnog vremena u ponedjeljak 27. travnja 2020. godine dostavite... podatke o broju učenika vaše škole od I. do IV. razreda koji od 11. svibnja 2020. godine imaju potrebu:

- pohađati redovitu nastavu u prostorima škole, - biti uključeni u program produženog boravka."

Ankete su roditeljima počele stizati u petak ujutro, no onda je ministrica znanosti i obrazovanja za Večernji list izjavila sljedeće:

- Ministarstvo nije slalo nikakve ankete. Ne možemo roditeljima dati punu informaciju niti ima smisla sada ih anketirati. Moramo prvo vidjeti kakvi će biti uvjeti.

Kako ističe Nikolina Matovina Hajduk, zagrebački učitelji, ravnatelji i roditelji time su dovedeni u nemoguću situaciju. Tko odlučuje o slanju djece u školu i kako je moguće da Grad radi jedno, a ministarstvo govori drugo? I kako bi se sad trebali postaviti u drugim gradovima i županijama?

- Na virtualnom sastanku s ravnateljima, ministrica je istaknula koliko je važna dobra sinergija i suradnja ministarstva, te osnivača škola, dakle, gradova i lokalnih samouprava. Ovo, međutim, nije nikakva suradnja - kaže ona, ističući kako su joj mnogi roditelji rekli da će bojkotirati anketu.

Slično reagiraju i roditelji na društvenim mrežama, ističući kako ne mogu donijeti odluku o slanju djece u škole dok ne vide kakvi će biti higijenski i epidemiološki uvjeti u školama.

Iz Ministarstva su nam odgovorili kako je Grad proveo anketu i nije donio nikakvu odluku.

- Ministarstvo ne može reći Gradu Zagrebu što da radi. Mi od početka sve jasno komuniciramo i tako ćemo nastaviti čim HZJZ pošalje upute. Ministrica je već kazala kako će upute donijeti epidemiolozi. Te ankete su besmislene dok roditelji ne znaju uvjete - odgovorio je glasnogovornik ministrice Maro Alavanja na pitanje kakva je preporuka roditeljima i što bi trebali napraviti s anketama.

Od Grada Zagreba zasad nismo dobili komentar o anketama.