Zagreb se opet trese: 'Snažno se osjetio u svim četvrtima'

Zagreb je opet pogodio potres. Čitatelji javljaju da se snažno osjetio u svim dijelovima grada.

Prema zadnjim informacijama radi se o potresu jačine 3,5 po Richteru. Nakon ovog potresa, Zagreb je pogodio još niz manjih podrhtavanja.

Epicentar je bio 2km sjeverno od Zagreba i na dubini od 2 kilometra.

#Earthquake (#potres) possibly felt 2 min ago in #Zagreb #Croatia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t Info from @SismoDetector pic.twitter.com/dxV0kUBUI5