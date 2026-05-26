Zagreb slavi rođendan: Evo što vas sve čeka za Dan grada

Bogat program za građane i posjetitelje, pripremila je za Dan grada Zagreba, 31. svibnja, Turistička zajednica grada u suradnji s partnerima, građane očekuju brojna kulturna, glazbena i turistička događanja – od plesnjaka i besplatnih izložbi do razgleda grada i izleta na Medvednicu. Događanja će biti na različitim gradskim lokacijama, kažu u Turističkoj zajednici grada Zagreba.

U Galeriji Klovićevi dvori 31. svibnja održat će se program "Ples u Galeriji". Plesnjak će početi u 19 sati nastupom sastava Tango Appassionato uz tenora Tvrtka Stipića, koji će izvoditi zagrebačke klasike, a od 20,30 sati publiku će zabavljati glazbeni sastav Louise s pop plesnim repertoarom.

Dodatno, posjetitelji će tijekom dana moći besplatno razgledati i aktualne izložbe Galerije Klovićevi dvori - "8. Bijenale slikarstva" (na 2. katu), "Dvorac umjetnika na nebu od oblaka" (na 1. katu), te "U početku bijaše crtež" (u podrumu).

Direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenfeld ističe kako je Dan grada Zagreba "prilika da zajedno proslavimo identitet, kreativnost i rođendan Zagreba".

Za ljubitelji prirode i aktivnog odmora 31. svibnja organizira se poludnevni izlet „Iznad Zagreba“ na Medvednicu. Program uključuje vožnju tramvajem i sljemenskom žičarom, obilazak Brestovca i vidikovca Sljeme 360 te pauzu uz tradicionalne zagrebačke štrukle. Polazak je predviđen u 10 sati, ispred spomenika banu Josipu Jelačiću. Izlet traje pet sati, a vodi se na hrvatskom jeziku.

Na Dan grada Zagreba, već tradicionalno, će biti organizirani i brojni besplatni razgledi grada.

Turistička vožnja biciklima uz sudjelovanje s vlastitim biciklom "Street art u Novom Zagrebu", krenut će u 10,30 sati s Rotora Savski gaj.

Razgled grada pod nazivom "Vranyczanyjevi i njihova ostavština Zagrebu" krenut će u 11 sati s Ilirskog trga.

Razgledi grada "Zagrebačka zelena šetnja – Maksimir", krenut će u 10 sati sa glavnog ulaza u Maksimir, a "Šetnja Kaptolom i Gradecom", u 18 sati s Manduševca.

Također, tu je i besplatni razgled na engleskom jeziku "Walk through Kaptol and Gradec", koji će također krenuti u 18 sati s Manduševca te nije potrebna prijava.

Na Dan grada Zagreba građane i posjetitelje očekuju i brojna druga događanja, među kojima su obilježavanje 30. izdanja festivala Cest is d’Best, Smjena straže Počasne satnije Kravat pukovnije, Glazbena kontrola ZET-a te brojni kulturni, zabavni i turistički sadržaji.

Cjelokupan program obilježavanja Dana grada Zagreba dostupan je na internetskoj stranici: www.infozagreb.hr/hr/dan-grada-zagreba . U slučaju lošeg vremena, programi na otvorenom se otkazuju, napominju u Turističkoj zajednici grada Zagreba.