Grad Zagreb planira kupnju 20 novih niskopodnih tramvaja, a stiže i još električnih buseva

Grad Zagreb planira iz gradskog proračuna financirati kupnju 20 novih, dugih niskopodnih tramvaja, procijenjene vrijednosti 75 milijuna eura, s ciljem daljnjeg unapređenja javnog prijevoza i povećanja kapaciteta tramvajske mreže.

„Početkom svibnja zagrebačkim ulicama vozila su 24 nova tramvaja, a još 16 ih je u dolasku. Uz ovih 40 kratkih, sada pokrećemo nabavu još 20 novih dugih niskopodnih tramvaja. Podsjećam i da nam ove godine stiže 62 nova električna autobusa. Drugim riječima, mi provodimo najveću modernizaciju javnog prijevoza u Zagrebu u posljednjih 15 godina“, rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

Novi tramvaji bit će većeg kapaciteta u odnosu na dosadašnje modele TMK 2400. Predviđena duljina vozila je između 28 i 35 metara, uz širinu od 2,2 do 2,3 metra. Svaki tramvaj moći će prevesti najmanje 180 putnika. Svi tramvaji bit će u potpunosti niskopodni, čime će se dodatno unaprijediti pristupačnost javnog prijevoza, osobito za osobe smanjene pokretljivosti, starije sugrađane i roditelje s djecom.

Ugovor o nabavi predviđen je na razdoblje od 36 mjeseci, dok je rok za isporuku prvog tramvaja najviše 24 mjeseca od potpisa ugovora.

Modernizacija tramvajskog voznog parka ZET-a dio je šireg investicijskog ciklusa u javni prijevoz. Tijekom ove godine planirana je i isporuka 62 električna autobusa, a već sada u prometu sudjeluju četiri električna autobusa iz pilot-projekta, prva takva vozila u sustavu javnog prijevoza u Hrvatskoj. Kako bi se osigurali tehnički uvjeti za njihov rad, u ožujku je započela izgradnja nove punionice električnih vozila u Podsusedu. Ove godine bit će dovršena i tramvajska pruga u Sarajevskoj ulici, prva nova tramvajska pruga u Zagrebu nakon 25 godina.

Uz infrastrukturna ulaganja, Grad Zagreb provodi i mjere usmjerene na socijalnu dostupnost javnog prijevoza. Besplatan prijevoz uveden je za djecu i mlade do 18 godina te proširen na osobe s invaliditetom, dok pravo na besplatan javni prijevoz već od ranije ostvaruju građani stariji od 65 godina. Za ostale korisnike Zagreb i dalje ima najpovoljniji javni prijevoz među velikim gradovima u Hrvatskoj