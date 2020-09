Zagreb: Subvencionirani krediti poskupili nove stanove 15 posto

Prosječna cijena četvornog metra novog stana u Zagrebu vratila se na razine iz 2008. i prve polovice 2009. godine te je prvi put preskočila iznos od 14 tisuća kuna, piše u srijedu Večernji list

<p>Točnije, kvadrat stana u prvom se dijelu 2020. godine prodavao po prosječnih 14.288 kuna! To je za približno tisuću kuna skuplje nego što su se zagrebački novi kvadrati prodavali u istom razdoblju 2019. godine te za više od 4 tisuće kuna skuplje nego 2016. godine. Te je godine prosječna cijena pala ispod 10 tisuća kuna.</p><p>U godinu dana novi su stanovi u Zagrebu poskupjeli čak 15 posto, za razliku od ostatka Hrvatske, koji uključuje i Jadran, gdje su cijene na godišnjoj razini pale oko 4 posto na prosječnih 11.263 kune po kvadratu.</p><p>Istina, tolike su cijene ‘u ostatku’ Hrvatske također posljednji put viđene 2008. godine, ali Državni zavod za statistiku nije precizirao kolike su cijene na Jadranu i uz more, a kolike u sve pustijem kontinentalnom dijelu zemlje.</p><p>Predstavnik nekretninskog biznisa <strong>Dubravko Ranilović</strong> vjeruje da u Splitu i ostalim gradovima uz more nije došlo do pada cijena. Zagreb je, kaže Ranilović, tražen i zato što se na kupnju nekretnina i dalje gleda kao na dobru investiciju, pogotovo zato što su kamate na štednju zanemarive.</p><p>Na veliki skok cijena novih stanova u Zagrebu znatan utjecaj imao je i državni program subvencioniranja kamata jer većina korisnika subvencija živi i radi u glavnom gradu.</p><p><strong>Maruška Vizak,</strong> stručnjakinja Ekonomskog instituta Zagreb za nekretnine, kaže da se potres, pa i karantena, još nisu prelili na cijene u prvom dijelu godine te su one odraz ranijih zbivanja, donosi <a href="https://www.vecernji.hr/biznis/cijene-stanova-u-zagrebu-skocile-15-posto-drugdje-su-pale-oko-4-posto-1429938" target="_blank"><strong>Večernji list.</strong></a></p>