'Još smo u studentskom domu, a potres je bio prije pet mjeseci'

U domu na Cvjetnom i dalje živi 285 Zagrepčana kojima je potres uništio stan. Ne znaju kamo će na jesen kad se vrate studenti koji strahuju da neće biti mjesta u domu

<p>Za nekoliko dana će pet mjeseci kako smo u domu. Pet. Još nikakvih konkretnih rješenja od grada ili države. Šalju nas na razne adrese, od vrata do vrata. Umorni smo svi već od ovoga. Dom je trebao biti privremeno rješenje. Ne možemo više ovako. Ispričala nam je to očajna <strong>Džana Kahteran Hodić</strong> (28), majka djevojčice (2), koja je s mužem od 22. ožujka smještena u Studentskom domu Cvjetno naselje u Zagrebu.</p><p><strong>Još uvijek neobnovljene zgrade u centru Zagreba: </strong></p><p>Njezina je mala obitelj jedna od 285 ljudi koji još žive u studentskom domu. Svima su zagrebačkom razornom potresu stradali stambeni prostori.</p><p>- Mi dnevno razmjenjujemo podatke s Ministarstvom, Vladom i Gradom Zagrebom te nam je rečeno da će se u razdoblju od 1. do 15. rujna građani iseliti iz studentskog doma, da bi se trebalo naći do tada rješenje za njih. Mi smo objekt mobilizirali nalogom MUP-a i poštovali sve što nam je rečeno i dulje nego što nam je prvotno rečeno jer ljudi nisu dobili rješenja i nisu se mogli iseliti. S obzirom na to da uskoro počinje nova akademska godina, nadamo se da ćemo preostala mjesta moći mobilizirati za studente do 1. listopada. - kaže <strong>Mario Župan</strong>, pomoćnik ravnatelja Studentskog centra.</p><p>Studentski centar u srpnju je raspisao natječaj za dodjelu studentskog smještaja na koji se prijavilo 10.213 studenata. Budući da su u domu na Cvjetnom naselju prvi i drugi paviljon mobilizirani za stradalnike potresa, Studentski centar nije mogao ta mjesta dodijeliti studentima.</p><p>- Trenutačno u SD-u Cvjetno za studente nisu na raspolaganju 493 mjesta. U studentskom domu Lašćina, koji je oštećen zbog potresa, nije dostupno 112 mjesta. Tamo smo već krenuli u sanaciju, a ako se građani isele do 15. rujna, sav taj smještaj, dakle gotovo 600 mjesta mobilizirat ćemo do 1. 10., kako bi se studenti mogli useliti na početku akademske godine. Tako će oni studenti koji su ostali odmah ispod crte dobiti taj smještaj - kaže Župan.</p><p>Međutim, studenti s tim rješenjem nisu sretni.</p><p>- Nije u redu da je Studentski centar raspisivao natječaj s brojem mjesta koje su imali prošle godine, znajući da je više od 600 mjesta nedostupno. Imamo apsolutno razumijevanje i suosjećanje za građane koji su izgubili svoje domove u potresu te ne krivimo njih, nego neorganiziranost sustava. Cijena stanova u Zagrebu opet je išla gore. Hoće li se zaista ta mjesta pripremiti do listopada, vidjet ćemo - rekao nam je član predsjedništva Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu <strong>Josip Periša</strong>.</p><p>Dodao je da su od SC-a i Ministarstvu obrazovanja tražili objašnjenja, ali da odgovor još nisu dobili. Jedna od onih koja je u prvih 600 ispod liste koja bi trebala dobiti dom od 1. 10. je i studentica završne godine Rehabilitacijsko- edukacijskog fakulteta Marina Petričević.</p><p>- Obećano je da ćemo se moći useliti i zaista se nadam da ćemo te informacije dobiti prije početka akademske godine, jer si inače moramo tražiti stan, za koji je pitanje mnogih od nas kako to financirati - zaključuje.</p>