Zagreb: Sudar tramvaja i auta

<p>U petak poslijepodne u Vukovarskoj ulici u Zagrebu došlo je do sudara automobila i tramvaja. Nesreća se dogodila na križanju Vukovarske i Miramarske ulice.</p><p>Automobil se u tramvaj zabio točno na raskrižju s Miramarskom ulicom, i to dok je tramvaj cijelom dužinom već bio na raskršću.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Nakon sudara došlo je do kratkotrajnog zastoja prometa koji se vrlo brzo normalizirao.</p>