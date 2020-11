Zagreb: Umjesto stanova kupci sve više traže kuće izvan grada

U Zagrebu se sve više traže i kupuju kuće umjesto stanova, najčešće nekretnine na periferiji ili izvan grada, a najtraženiji kvart za kupnju stana Trešnjevka

<p>Već nekoliko mjeseci prvo mjesto na listi najtraženijih zagrebačkih kvartova za kupnju stanova drži Trešnjevka, a tako je bilo i u listopadu. Na drugoj se poziciji nalazi Maksimir, a slijede Donji grad, Centar, Dubrava i Jarun.</p><p>Na zagrebačkom se području i dalje najviše traže stanovi u zoni javnog gradskog prijevoza, posebno tramvaja, a nakon potresa je bitan faktor pri kupnji postala i statika zgrade.</p><p>Prosječna tražena cijena kvadrata zagrebačkih stanova u listopadu je na oglasniku Crozilla.com iznosila 2.173 eura. No, raspon oglašavanih cijena izrazito je širok pa osim neuređenih tavana, stanova u roh-bau stanju ili onih kojima je potrebna adaptacija, po cijeni kvadratnog metra nižoj od 1.000 eura, prodaji se i stanovi milijunskih vrijednosti, a pritom je najčešće riječ o velikim, luksuzno uređenim objektima na prestižnim lokacijama čije se oglašavane vrijednosti kvadrata ponekad penju i preko 5.000 eura.</p><p>Ipak, potres u Zagrebu unio je nepovjerenje u stare zgrade, posebno u središtu grada, pa brojni kupci sve više traže nekretnine na periferiji ili izvan grada. Centar, koji je nekada bio najtraženiji, sada je pao u drugi plan. Sve se više traže kuće s okućnicom, pa i na rubnim dijelovima grada ili manjim mjestima u okolici, a popularna su postala i zemljišta.</p><p>"Promatramo li interes kupaca za nekretninama danas i prije 10 godina, primjećujemo veći interes za kućama nego stanovima“, rekla je vlasnica agencije za nekretnine Dom ekspert Ivana Čikić. Dodala je kako je razlog zbog kojeg su se prije deset godina u većem postotku prodavali stanovi, a ne kuće je taj što je na tržištu bio ogroman broj neprodanih novih stanova. </p><p>Tijekom ove godine kuće su uvelike dobile na značaju, te je i potražnja za njima na oglasniku Crozilla.com u listopadu bila osjetno veća no lani. No, unatoč pojačanom interesu, kuće su na zagrebačkom području i dalje jeftinije no stanovi, a u listopadu je razlika u njihovim cijenama bila veća od 35 posto. Na oglasniku Crozilla.com za kvadratni metar kuće u Zagrebu, s uključenom cijenom okućnice u prosjeku se tražilo 1.396 eura.</p><p> Čikić<em> </em>smatra kako se danas kuće prodaju u većem postotku nego prije zato što na tržištu danas ima puno manje novih stanova nego 2008. i idućih godina dok je trajala recesija i dok se zalihe tih stanova nisu prodale.</p><p>Drugi je razlog za većom potražnjom kuća potres koji je osvijestio ljude kako stanovanje u zgradama koje se ne održavaju ima sigurnosne nedostatke.</p>