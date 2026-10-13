Nadbiskupija prijavila zlostavljanje maloljetnice nakon brojnih medijskih upita

Zagrebačka nadbiskupija izvijestila je u utorak da je nakon medijskih upita i napisa o slučaju svećenika, koji je prije pet godina prijavljen za zlostavljanje, ponovno razmotrila okolnosti i odlučila ga prijaviti nadležnim državnim tijelima zbog "komunikacije s maloljetnicom".

"U skladu s praksom koju danas dosljedno primjenjujemo, prema kojoj se nadležnim državnim tijelima prosljeđuju vjerodostojne informacije koje upućuju na moguće počinjenje kaznenoga djela, Zagrebačka nadbiskupija nakon nedavnih novinarskih upita ponovno je razmotrila okolnosti ovoga slučaja i odlučila ga prijaviti nadležnim državnim tijelima", navode u priopćenju.

Dodali su kako će u potpunosti surađivati s nadležnim tijelima, uz poštovanje njihove samostalnosti u utvrđivanju činjenica i donošenju odluka.

"Radi zaštite privatnosti i identiteta osobe koja je u vrijeme predmetnih događaja bila maloljetna, nećemo javno iznositi sadržaj komunikacije ni pojedinosti koje bi mogle omogućiti njezino prepoznavanje", ističe nadbiskupija.

Pritom su izrazili žaljenje zbog neprimjerenog postupanja utvrđenog u crkvenom kaznenom postupku i povrijeđenosti koju je ono moglo prouzročiti osobi na koju se odnosi i njezinoj obitelji.

"Od svećenika se opravdano očekuju visoki standardi osobnoga i pastoralnoga ponašanja, osobito razboritost i odgovornost u odnosima i komunikaciji s maloljetnim osobama", ističu u pruiopćenju.

Nadbiskupija zaprimila prijavu 2021.

Nadbiskupija je izvijestila da je kraljem veljače 2021. godine zaprimila prijavu koja se odnosila na komunikaciju svećenika i maloljetne osobe. Svećeniku je nakon prijave preventivno zabranjeno obavljanje svećeničke dužnosti i javno pastoralno djelovanje.

Nakon provedene istrage spisi su dostaveljni Vatikanskom Dikasteriju za nauk vjere, a po njihovom nalogu proveden je upravni kazneni postupak, koji je okončan u rujnu 2021. godine kaznom zabrane javnog vršenja svećeničke službe i pastoralnog djelovanja u trajanju od tri godine, a Dikasterij ju je potvrdio u ožujku 2022.

Nakon isteka kazne, a prije nego što je svećeniku dodijeljena nova služba, zatraženo je mišljenje stručnog suradnika psihološke struke. Tada mu je povjerena služba uz mjeru nadzora koja uključuje zabranu komunikacije s maloljetnicima bez prisutnosti druge punoljetne osobe te zabranu virtualne komunikacije, osobito putem poruka i društvenih mreža.

Navode da prijava u vrijeme pokretanja crkvenog postupka nije proslijeđena državnim tijelima jer je tada procijenjeno da prijavljena komunikacija nema obilježja kaznenog djela.

Nadbiskupija je policiji prijavu podnijela 9. listopada 2026., pet godina nakon što je zaprimila prvotnu prijavu, a dva dana nakon što su joj novinari poslali upit o slučaju. Policija je potvrdila da je zaprimila prijavu crkvene pravne osobe te da je pokrenula kriminalističko istraživanje, uz napomenu da su izvidi tajni.

Prema medijskim navodima, svećenik je nakon ranije zabrane pastoralnog djelovanja ponovno dobio službu župnog vikara 2024. godine, a u kolovozu 2026. imenovan je dušobrižnikom jedne ustanove na području Zagrebačke nadbiskupije.