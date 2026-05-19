Zagrebačka uspinjača je ponovno u pogonu!

Zagrebačka uspinjača iz 1890. godine ponovno je puštena u promet u utorak nakon obnove koja je trajala više od godinu i koštala 9,1 milijun eura.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio je na svečanosti i prvoj vožnji nakon obnove da je riječ o prvoj cjelovitoj obnovi uspinjače nakon više od pola stoljeća. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od pet milijuna eura, dok je preostalih 4,1 milijun eura osigurano iz gradskog proračuna.

Zagreb: Gradonačelnik Tomašević pustio u pogon obnovljenu uspinjaču | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Svečanosti i prvoj vožnji nakon obnove nazočila je i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman kao izaslanica predsjednika Vlade, a događaj je uveličao Orkestar ZET-a.

Tomašević je kazao kako to nije jedan od najvećih projekata u Zagrebu, ali simbolički je iznimno važan jer je uspinjača prvo sredstvo javnog prijevoza u gradu, te simbol i dio identiteta Zagreba.

Istaknuo je i da zagrebačka uspinjača, duga samo 66 metara s vožnjom koja traje jednu minutu, nosi titulu najkraće uspinjače na svijetu. Dodao je i kako je riječ o jednoj od rijetkih uspinjača koja u više od 130 godina rada nije imala nijednu nesreću.

Nove kabine vjerne su replike onih iz 1974. godine, čime je očuvan povijesni identitet, no opremljene su modernim sustavima, a omogućen je i lakši pristup osobama s invaliditetom, kazao je gradonačelnik.

Ministrica Mikuš Žigman izrazila je zadovoljstvo što su iskorištena dostupna EU sredstva za revitalizaciju kulturnog i turističkog simbola Zagreba.

"Nakon 135 godina pojavila se potreba za modernizacijom i revitalizacijom zagrebačke uspinjače", kazala je i istaknula da se obnovom povećala sigurnost, smanjili troškovi održavanja i povećala razina održivosti.

Napomenula je da se u Zagrebu provodi još niz projekata iz ITU (Instrument za teritorijalna ulaganja) mehanizma u suradnji s Gradom Zagrebom, te da Grad ima alokaciju od preko 80 milijuna eura. Izrazila je također nadu da će uskoro svjedočiti završetku najvećeg projekta - Gradskoj knjižnici i društveno-kulturnom centru Paromlin.

Predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović nazvao je uspinjaču "starom damom u novom zasluženom ruhu".

"Unatoč tome što ova vožnja traje samo 64 sekunde, uvjeren sam da će nam svima uspomene na ovaj dan trajati jako dugo", poručio je, izrazivši zadovoljstvo uspješno provedenim najvećim zahvatom na uspinjači nakon više od 50 godina.

U sklopu projekta provedena je građevinska obnova donje i gornje postaje, cijele trase vijadukta, a za još tišu i ugodniju vožnju postavljene su nove tračnice. Nove kabine vizualno su ostale prepoznatljive i imaju sustav za smanjenje vibracija, a opremljene su video nadzorom, klimom, komunikacijskim sustavom te su još pristupačnije i prilagođenije za osobe s invaliditetom.

Za pokretanje uspinjače zadužen je novi pogon, a svi radovi provedeni su uz poštovanje povijesne i kulturne važnosti uspinjače jer je cilj bio sačuvati njen vizualni identitet, istaknuo je Bogdanović.

Na upit novinara o mogućoj zabrani prodaje alkohola od 21 sat do šest sati ujutro, Tomašević je rekao da će o tome razgovarati s koalicijskim partnerom pa vidjeti hoće li ili ne iskoristiti tu mogućnost. "Do sada nismo o tome raspravljali jer smo čekali da zakon stupi na snagu", kazao je.