Potpredsjednik zagrebačke Gradske skupštine Mislav Herman poručio je u petak da Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a traži hitno sazivanje sjednice Gradske skupštine zbog toga jer su zabrinuti za Zagreb zbog jučerašnje "šokantne i dramatične" objave Ante Samodola o Holdingu.

Bivši član Uprave Zagrebačkog holdinga Ante Samodol u četvrtak je, uz ostalo, optužio gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i zamjenicu Danijelu Dolenec da su rušili integritet Uprave Holdinga na račun Nadzornog odbora, kojemu su htjeli povećati ovlasti i tako razvlastiti upravu. Na svom blogu anteportas.hr objavio je detalje o svom i angažmanu predsjednika uprave ZGH Nikole Vukovića te njihovoj suradnji sa Tomaševićem i Dolenec, nakon što su obojica početkom tjedna smijenjeni su sa svojih funkcija pod obrazloženjem “otežane suradnje”.

Herman je na konferenciji za novinare istaknuo kako su u Klubu gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a s onim što su jučer čuli i čitali "iskreno zabrinuti za Grad Zagreb i Zagrepčanke i Zagrepčane".

"Jučerašnja objava vezana uz okolnosti koje su se dešavale oko Holdinga bila je šokantna, čak bih upotrijebio i riječ dramatična", ocijenio je Herman te najavio kako traže "hitno sazivanje izvanredne tematske sjednice Gradske skupštine sa samo jednom točkom dnevnoga reda - a to je situacija u Zagrebačkom holdingu".

Rekao je da su jučer, nakon objave Samodola, dobili velik broj upita zabrinutih građana koji traže hitne reakcije.

Riječ je o opasnim ljudima s vrlo opasnim nakanama

"Ima li išta trenutno važnije za građane grada Zagreba od ove situacije? Ili još konkretnije - radi li se tu o nekim skrivenim namjerama kako Gradske uprave tako i gradonačelnika grada Zagreba ili ne? Mi mislimo da je ovo sramota, ali bez obzira na tu sramotu moramo dobiti odgovore koje zaslužujemo i zato tražimo sazivanje hitne tematske sjednice", poručio je Herman.

Kaže kako su ispočetka mislili kako je riječ o početnom nesnalaženju, posebice zbog "kroničnog nedostatka bilo kakvog radnog iskustva našega gradonačelnika", a zatim su vidjeli kako je riječ o "pogodovanju donatorima i bliskim ljudima platforme Možemo!, a Povjerenstvo za sukob interesa još i dalje se bavi ovom temom".

"Ali sada, nakon ove jučerašnje 'bombe', potpuno je vidljivo da je riječ o opasnim ljudima s vrlo opasnim nakanama", poručio je Herman.

Rekavši da je Nadzorni odbor Holdinga izašao iz okvira svoje nadležnosti pri ugovaranju kredita, upozorio je da su to protuzakonite radnje.

Ovo su protuzakonite radnje

"Nadzorni odbor koji dogovara toliki kredit bez znanja Uprave - to je strašno. To potpuno izlazi iz okvira nadležnosti rada Nadzornoga odbora. Ovo su protuzakonite radnje. Nadzorni odbor koji na kritike Uprave odgovara rečenicom - 'Ja sam vuk, a ti si ovca' - kakvi su to ljudi? Što je to, jesu li to ti sjajni kadrovi, ti stručni ljudi koji su ovdje došli kako bi preporodili Grad Zagreb?

Jesu li to djeca koja se igraju sa tako velikom i najznačajnijom tvrtkom u Gradu Zagrebu, kako što je napisao gospodin Samodol ili je riječ o ljudima koji imaju viziju potrebnih organizacijskih promjena i znanja o velikim i kompleksnim sustavima? upitao je Herman.

Smatra da ovdje "struka ne postoji" i da je otišla "radi dječjih igara jer nije mogla raditi s ljudima koji ne razumiju osnovne procese upravljanja".

Tražimo odgovore - to je obveza i odgovornost gradonačelnika i njegova tima

"I zato tražimo odgovore - to je dužnost gradonačelnika i njegovoga tima. To je njihova obveza, to je njihova odgovornost", poručio je Herman.

Upitao je zašto gradska vlast jučer nije iznijela stav o svemu izrečenome, te drži li SDP-ov predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović svojim neiznošenjem stava ljestve Tomaševiću?

Herman kaže kako se vladajuće strukture možda i ne mogu očitovati na ovako ozbiljne optužbe "zato što su u potpunosti razotkriveni".

Istaknuo i kako je predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić najavio mogućnost sazivanja Antikorupcijskog vijeća.

Na pitanje treba li reagirati USKOK, Herman kaže da oni mogu samo iznijeti "kako je nešto trulo u državi Danskoj", a nadležne institucije će odlučiti ima li tu kakvih elemenata koruptivnih, nezakonitih radnji.

Jesu li Tomaševiću "ruke vezane"?

Predsjednik Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a Mario Župan upitao je i jesu li gradonačelniku Tomaševiću "ruke vezane" i je li on "lutka na koncu" saborske zastupnice Možemo! Sandre Benčić "koja hodočasti po Gradskom poglavarstvu i kadrovira". Zatražio je i da se očituju o poslovnim odnosima Benčić i člana Nadzornog odbora Holdinga Ratka Bajakića i zamjenice gradonačelnika Danijele Dolenec.

Herman je upitao i kakvu ulogu u kadroviranju ili vođenju poslovanja Holdinga ima Dario Juričan.

Komentirajući što kreću ovrhe prema Gradu, a među njima tvrtke Petra Pripuza CE-ZA-R od 11 milijuna kuna, Herman je poručio gradskoj vlasti da počnu misliti o interesu građana, a manje o svom imidžu.