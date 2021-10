Sukob u Zagrebačkom holdingu i smjena dvojice članova uprave se prelio i na plaćanje zakupnine Arene Zagreb. Podsjetimo, smjenjeni Nikola Vuković i Ante Samodol nisu htjeli plaćati zakupninu i troškove jer smatraju da bi time oštetili Holding. Smatraju da su povećanje troška zakupa i operativni troškovi koje naplaćuje tvrtka Lanište u vlasništvu Ingre previsoki. Otkrili su i da je Ratko Bajakić, član nadzornog odbora Holdinga i savjeta Možemo! vlasnik 0,48 posto obveznice tvrtke koja naplaćuje zakup. Smatraju da su smjenjeni jer nisu htjeli pogodovati.

O svemu se oglasila i Ingra čije priopćenje donosimo u cijelosti.

Zagrebački holding d.o.o. i Lanište d.o.o. (povezano društvo INGRE d.d.) partneri su u javno-privatnom partnerstvu „Arena Zagreb“, temeljem odredbi Ugovora o zakupu sklopljenog 14. lipnja 2007. godine. Sklapanjem Ugovora o zakupu naša strana je preuzela rizik pronalaženja zemljišta, projektiranja, izgradnje i opremanja dvorane, financiranja cjelokupnog projekta i ishođenja svih dozvola te rizik ispunjenja svih rokova (503 dana od postavljanja kamena temeljca do svečanog otvorenja). Pri tome je, prvenstveno zbog iznimno kratkih rokova, značajno premašen planirani budžet projekta. No, time se niti na koji način nisu povećale obveze javnog partnera. Sav rizik i sav trošak probijanja budžeta snosilo je naše društvo, kao privatni partner.

Upravo taj primjer pokazuje da je ovo javno-privatno partnerstvo od početka bilo postavljeno na čvrste i jasne temelje i da ni u jednom trenutku nije došlo do naknadnih izmjena, promjena niti odstupanja. Važno je navesti i da naše društvo, također u skladu s ugovornim odredbama, čitavo vrijeme trajanja zakupa održava dvoranu i sve njene sustave te je Arena i danas u jednakom stanju, kako izgledom, tako i statički i funkcionalno, kao i na dan otvaranja.

S druge strane, obveze javnog partnera su vrlo precizne: redovito plaćanje ugovorenih iznosa putem tromjesečnih rata. Sve fakture, koje Lanište d.o.o. ispostavlja na tromjesečnoj bazi, temelje se na Ugovoru o zakupu. Niti jedna faktura nije osporena, niti je za to bilo ikakvih razloga. Kao što su obveze pojedinog partnera precizno definirane Ugovorom, isto tako je jasno određeno što se događa u slučaju kršenja Ugovora od pojedine strane.

Neplaćanje zakupnine je razlog za trenutni raskid Ugovora o zakupu na štetu zakupnika. U tom slučaju na naplatu trenutno dolazi naknada za raskid koja, sukladno izračunima neovisnih revizorskih kuća, iznosi (ovisno o točnom trenutku raskida) između 121 milijun EUR i 127 milijuna EUR. Posebno napominjemo da naknadu za raskid, prema Sporazumu o zajedničkom financiranju iz 2007. godine, zajednički snose Grad Zagreb i Republika Hrvatska. Nakon višemjesečnih pokušaja uspostavljanja komunikacije s Upravom Holdinga, odgovor koji smo dobili glasio je da sredstava za plaćanje – nema.

Isto tako napominjemo da nam je od strane Uprave Zagrebačkog holdinga poručeno da nemamo drugih načina za ostvarivanje svojih prava osim raskida Ugovora. Sada dolazimo do ključne poruke koju želimo poslati ovom objavom: INGRA je kompanija koja već 66 godina posluje po cijelom svijetu, ali uvijek iz svog sjedišta u Zagrebu. Već 66 godina dijelimo sudbinu našeg Grada i tijekom tog razdoblja smo zajednički prošli uspone i padove.

Samim time imamo puno razumijevanje za trenutnu financijsku situaciju i posljednja stvar koju želimo napraviti jest biti grobarom gradskog proračuna. Tim su nam nerazumljiviji postupci bivših članova Uprave Zagrebačkog holdinga koji su dovodili do izravne štete za javnog partnera. Neplaćanje neosporenih obveza dovodi do dnevnog povećavanja zatezne kamate, a „guranje“ razvoja situacije prema raskidu Ugovora dovelo bi do ogromne i trenutne štete koju bi naposljetku platili građani našeg Grada i stanovnici naše zemlje. INGRA je u svakom trenutku dostupna za razgovor i dogovor o dinamici otplate dugovanja, vodeći računa o interesima kompanije, ali isto tako svjesna i okolnosti u kojima se svi skupa nalazimo.