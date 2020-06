Zagrebački klub zatvorio vrata, nekoliko zaraženih bilo je tamo: 'Zdravlje nam je najvažnije'

Osoblje koje ondje radi u najkraćem roku testirat će se na korona virus, prostor se već dezinficirao, pa se u omiljenom zagrebačkom hramu zabave mogu pohvaliti kako ništa ne prepuštaju slučaju

<p>Mladi cirkuliraju centrom grada i vjerujem da nismo jedini klub koji su te večeri gosti zaraženi virusom COVID-19 posjetili. Ipak, mi smo zbog sigurnosti naših zaposlenika i vjernih gostiju dobrovoljno odlučili privremeno zaustaviti rad kluba. Najvažnije nam je zdravlje, govori nam <strong>Davor Pecci</strong>, suvlasnik zagrebačkog noćnog kluba <strong>Ray</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Korona virus u Đakovu</strong></p><p>Osoblje koje ondje radi u najkraćem roku testirat će se na korona virus, prostor se već dezinficirao, pa se u omiljenom zagrebačkom hramu zabave mogu pohvaliti kako ništa ne prepuštaju slučaju.</p><p>- Bili smo prvi klub u Hrvatskoj koji je svojim primjerom želio promovirati odgovornost prema zajednici i zatvorili smo klub u ožujku prije službene zabrane rada. Ne mogu reći kako postoji kolegijalnost u ovom biznisu i, da se ne lažemo, mala je šansa da naši gosti tog istog dana nisu negdje ispijali kavu ili partijali prije ili nakon posjeta Rayu negdje drugdje - kaže Pecci, koji je od ponovnog otvaranja uvjete u lokalu prilagodio preporučenim mjerama stožera. Iz HZJZ-a ga još nisu, kaže, kontaktirali.</p><p>O slučaju zaraze korona virusom u klubu je pričao i epidemiolog <strong>Bernard Kaić</strong>. </p><p>- Mi u Zagrebu imamo četvero ljudi koji su se zarazili, ali ne znamo gdje su se zarazili jer su bili u jednom noćnom klubu u subotu 13. lipnja 2020. Svih četvero su tamo zaraženi, što znači da ne bi trebalo ići u takve prostore, gužve, gdje se ne može izbjeći bliski kontakt s nepoznatim ljudima - rekao je Kaić i dodao apelirao na građane da paze i ne okupljaju se s nepoznatim ljudima. </p><p>Klub Ray oglasio se i na svojoj Facebook stranici. </p><p>- Dragi naši, obavještavamo Vas da smo od nadležne institucije dobili informaciju kako je nekolicina osoba pozitivnih na Covid-19 boravila kraće vrijeme unutar našeg kluba. Slijedom tih informacija, ali i vrlo promjenjive opće epidemiološke situacije u Hrvatskoj, odlučili smo u potpunosti dezinficirati klub te testirati i staviti u samoizolaciju cjelokupno osoblje radi sigurnosti svih Vas, kao i naših zaposlenika. Također, odlučeno je kako Ray klub zatvaramo do daljnjega; odnosno do trena do kad se situacija u Hrvatskoj ne popravi. Nadamo se da vrlo skoro ponovno pjevamo i plešemo zajedno!</p>