Zagrebački maturanti doživjeli nesreću u Ateni: 'Začuo se jak prasak, popucala su stakla'

Autobus koji je vozio maturante zagrebačke XIII. gimnazije imao je prometnu nesreću u ponedjeljak u Ateni.

- Prema informacijama koje su nam poslala djeca, autobus je najprije udario u zaštitnu ogradu. Nakon toga je nastavio voziti, a zatim se začuo jak prasak. Popucala su stakla s desne strane autobusa. Stigli su policija i hitna pomoć. Djeca su nam u šoku. Iscrpljena su od vožnje do Atene, pa ih je nesreća još više pogodila i šokirala - priča nam zabrinuta majka učenice.

Kako su nam rekli iz škole, roditelji su odmah obaviješteni o svemu.

- Možemo potvrditi da je tijekom maturalnog putovanja došlo do prometnog incidenta. Roditelji učenika obaviješteni su odmah nakon događaja. Razrednica i pratitelji odmah su poduzeli sve potrebne mjere kako bi se osigurala sigurnost učenika. Djeca su cijelo vrijeme bila na sigurnom, pod nadzorom pratitelja, dobro su i nema ozlijeđenih. Odmah je osiguran i drugi autobus kako bi se putovanje moglo nastaviti prema planu. Napominjemo da učenicima nije rečeno da o događaju ne smiju obavijestiti svoje roditelje. Sigurnost i dobrobit učenika u svakom su trenutku bili na prvom mjestu - odgovorili su nam iz zagrebačke XIII. gimnazije.

Foto: Čitatelj 24sata

Prema informacijama koje smo dobili, bus je prvo zakačio ogradu pa je zapeo za drvo koje je razbilo tri prozora. Djeca su bila uplašena jer je staklo padalo po njima. Kako tvrdi majka jedne učenice, to je maturalac od 5 dana, a dva i pol dana se putovalo autobusom, prvo 17 sati do Makedonije pa cijeli dan od sedam ujutro do 10 navečer do Grčke.

Maturalac su roditelji platili 1200 eura.

Izlet je organizirala agencija Spektar, koju smo više puta kontaktirali. U svakom razgovoru bi nam rekli kako direktora agencije nema te da su im svi ljudi na terenima. Kontaktirali smo i XIII. gimnaziju.