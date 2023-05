Zagrebački policajci, koji su pomogli rodilji da na svijet donese curicu, dobili priznanje

Na Dan Grada Zagreba gradonačelnik Tomislav Tomašević uručio je medalju zbog nesebičnog pružanja pomoći zagrebačkim plavcima Sandiju Kraljiću, Luciji Kolegi i Sonji Jovanović Jurić koji su u veljači pomogli trudnici pri porodu i skrbili o novorođenoj curici do dolaska medicinske pomoći.

Naime, policijski trojac je u nedjelju, 19. veljače, ujutro bio u ophodnji kad su na Savskoj cesti ugledali čovjeka koji ih je pokušavao zaustaviti mašući.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

- Stali smo do njega, a on nas je uputio prema dvorištu obiteljske kuće govoreći da njegova susjeda treba svaki čas roditi. Nismo razmišljali, krenuli u to dvorište gdje smo na ulazu u stan uočili gospođu. Po njezinu ponašanju i gestikuliranju vidjeli smo da je vodenjak puknuo i da su krenuli trudovi. Uhvatio sam je za ruku, odveli smo je unutra, posjeli, polegli na kauč i sve se odigralo u sekundama... Dijete je počelo izlaziti, dva-tri truda i dijete je bilo meni u naručju, u rukama. Na sreću sve je super završilo - prepričao je tada policajac Sandi Kraljić iz VIII Policijske postaje Trnje Policijske uprave zagrebačke.

Sandi je trudnicu porodio, a kolegice Lucija i Sonja su mu pomagale kolegi dodajući ručnike i vodu, navlačeći rukavice te tješeći majku.

- Javljale smo putem veze, kontaktirale šefa, tražile Hitnu medicinsku pomoć da što prije dođe kako bi pregledali majku i dijete i odvezli ih u bolnicu - kazala je Sonja.

Foto: Policijska uprava zagrebačka

Porod nije prošao sasvim bez komplikacija, bebi je oko vrata bila omotana pupčana vrpca. Na sreću, Sandi je i tu ostao pribran i staložen.

- Uočio sam da je pupčana vrpca bila oko djetetovog vrata, instinktivno sam je s prstom maknuo preko glavice. Dijete je zaplakalo, progledalo, uhvatilo me za prst, nema ljepšeg osjećaja. To je zasigurno jedan od najljepših događaja koje sam doživio u 12 godina rada i koji ću pamtiti sigurno cijeli život - uz širok osmijeh poručio je Sandi. Dodao je da ih je sam dragi Bog poslao tamo, jednostavno bili su u pravom smisli riječi na pravom mjestu u pravo vrijeme.

Policajci su nam tada iskreno priznali da su ih preplavile emocije te da su nakon poroda svo troje zaplakali od sreće.