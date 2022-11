Zagrebački proračun za iduću godinu iznosi 16,6 mlrd. kuna

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavio je u utorak prijedlog gradskog proračuna za 2023. godinu, koji iznosi 16,6 milijardi kuna i najveći je do sada, a uključuje trostruko povećanje sredstava za kapitalne investicije.

Zagreb u 2023. godini planira 778 milijuna kuna kapitalnih ulaganja, što je trostruko više nego što je bilo proteklih godina, istaknuo je Tomašević na brifingu u Gradskoj upravi.

Povećanje ukupnog proračuna zbog rasta plaća u javnom sektoru

Proračun u širem smislu, uz uključenih 340 obrazovnih, socijalnih, zdravstvenih i drugih gradskih ustanova, iznosit će 16,6 milijardi kuna (odnosno 2,2 milijarde eura).

U užem smislu proračun će biti na 11,1 milijardi kuna, a Tomašević pojašnjava da se povećanje ukupnog proračuna uglavnom odnosi na rast plaća u javnom sektoru, koji je dogovorila država sa sindikatima, za što je predviđeno 700 milijuna kuna.

Na strani prihoda Zagreb planira povući 1,2 milijarde kuna iz Europskih fondova, što je za pola milijarde kuna više nego ove godine.

Zanimljivo je da se planira srezati zaduživanje na pola u donosu na ovu godinu, pa se planira zadužiti samo 600 milijuna kuna.

Kada se iznos zaduživanja usporedi s prethodnim godinama, on će u 2023. biti višestruko manji (primjerice, 2021. godine bilo je 1,4 milijarde kuna primitaka od zaduženja, a 2020. godine 1,3 milijarde kuna).

I u idućoj godini Grad planira ostvariti suficit od 300 milijuna kuna, kako bi pokrio naslijeđeni dug od 1,4 milijarde kuna.

Investicijski zamah pomoću ušteda i povećanog povlačenja EU sredstava

Gradska uprava planira investicijski zamah u društvenu infrastrukturu, manevarski prostor za uštede je smanjenje redovnih operativnih troškova Gradske uprave za sedam posto, ali i predviđena ušteda u troškovima za mjeru roditelj odgojitelj, kao i povećanje apsorpcije europskih sredstava.

Planira se ulaganje 289 milijuna kuna u vrtiće u sljedeće dvije godine, među kojima je i izgradnja Dječjeg vrtića Sesvetski Kraljevec za 210 polaznika, čija je vrijednost 45 milijuna kuna.

Nakon što će se ove godine obnoviti šest škola, sljedeće godine na redu je obnova Tituša Brezovačkog, Gornjogradske gimnazije, ŠPUD-a i Prve ekonomske škole, što je investicija u iznosu od 260 milijuna kuna, a projekte će se prijaviti na EU sredstva.

Grad planira i početak obnove Doma sportova, što je investicija od 150 milijuna kuna, a dio troškova će prijaviti na natječaj Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Najavljuje se početak izgradnje jednog od najvećih kapitalnih projekata - Gradske knjižnice Paromlin, u vrijednosti od 500 milijuna kuna, koji se planira izgraditi do 2025. godine.

Proračunom je predviđen i novac za izgradnju kompostane u Novskoj, koja bi trebala započeti 2023. Grad je u završnim pregovorima s Novskom, koja bi za kompostanu trebala besplatno dati zemljište.

Polovicu investicije od ukupno 260 milijuna kuna Zagreb planira pokriti iz proračuna, a ostali iznos povući iz EU sredstava.

Investiranje 300 milijuna u nabavku 20 novih tramvaja

Također, tu je investicija od 300 milijuna kuna za nabavku 20 novih tramvaja, a sredstva za kulturu planiraju se povećati za osam posto, što je 600 milijuna kuna više.

Na brifingu je rečeno kako se ove godine neće ostvariti prodaja udjela Grada u tvrtki Apis IT, za što je u ovogodišnjem proračunu predviđeno 350 milijuna kuna. No, to ne znači da će proračun biti u tolikom minusu, a država je i dalje zainteresirana za kupnju, pa će se prodaja, vjerojatno za manju cijenu, obaviti u idućoj godini.

Prijedlog gradskog proračuna upućuje se Gradskoj skupštini, a Tomašević je istaknuo da on predstavlja iskorak u transparentnosti gradskih financija, jer će se prvi put zastupnicima predstaviti na četvrtoj razini transparentnosti, koja omogućava detaljan uvid kako se troše proračunska sredstva.

