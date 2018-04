Zagrebački ugostitelj zaposlio konobaricu, zatočio je i silovao

Zagrebački ugostitelj i osuđivani silovatelj ponovno ide iza rešetaka i to na šest godina jer je zatočio i silovao djevojku iz Siska koju je zaposlio kao konobaricu u sbom lokalu, piše Jutarnji.

To je drugostupanjska odluka koju je donio Vrhovni sud, preinačivši tako presudu Županijskoga suda u Zagrebu na kojem je R.S. zbog silovanja, protupravnog oduzimanja slobode i upućenih prijetnji konobaričinim prijateljima osuđen na pet godina robije.

Sredinom siječnja prošle godine djevojka je tek počela raditi, a već drugog dana na novom radnom mjestu život joj je postao pakao. R. S. joj je prvo počeo prijetiti zbog navodnih 300 kuna duga koje joj je posudio. Vidjevši da to ne vodi na dobro, odlučila je napustiti lokal, ali on joj je tad rekao: “Možeš otići samo Hitnom nakon što te polomim”.

Pred kraj radnoga vremena ju je, kako je ispričala istražiteljima, natjerao da ide s njim u stan. Pozvao im je taksi i pritom je upozorio kako ju je spreman ubiti i odrobijati 40 godina u Lepoglavi, ako slučajno išta ikome kaže. Nakon dolaska u stan poslodavac ju je odvukao u spavaću sobu, silovao i zaprijetio da će ju baciti kroz prozor bude li se odupirala. Tortura se nastavila i sutradan u lokalu odakle se u jednom trenutku uspjela mobitelom spojiti na Facebook i poslati prijateljima vapaj: “Molim te, dođi i pomozi mi”.

Njezini su se prijatelji odmah digli na noge i, u potrazi za prijateljicom, nazvali ugostitelja, ali on im je rekao kako ona ne ide nigdje dok ne plati dug i da će on doći k njima u njihov grad i zaklati ih. Čuvši to, alarmirali su policiju koja se vrlo brzo ukazala u lokalu.

R. S. je u istražnom zatvoru od 27. siječnja prošle godine, a radi se o čovjeku koji je već sedam puta osuđivan i to dva puta zbog silovanja i dva puta zbog protupravnog oduzimanja slobode. Sud mu je kao olakotnu okolnost uzeo njegovo priznanje djela, izraženo kajanje, smanjenu ubrojivost, sudjelovanje u Domovinskom ratu sa statusom invalida u visini od 60 posto, odlikovanje Spomenicom Domovinskog rata, teško zdravstveno stanje te ispriku oštećenoj i njezinim prijateljima.