Obavijesti

News

Komentari 0
LIJEPE VIJESTI

Zagrebački zoološki predstavio mladunče vodenkonja: 'Majka ga čuva i podučava o svemu!'

Piše Ivan Štengl, Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Zagrebački zoološki predstavio mladunče vodenkonja: 'Majka ga čuva i podučava o svemu!'
3
Foto: Zoološki vrt grada Zagreba
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Mladunče će prvih šest do osam mjeseci života provesti uz majčino mlijeko, a nakon trećeg mjeseca postupno će početi jesti i krutu hranu

Preslatko mladunče patuljastih vodenkonja raste poput gljive poslije kiše! Na svijet je došlo prije desetak dana, nahvalili su Zoološkog vrta Grada Zagreba njihovog novog člana. O tome su ekskluzivno pisala 24sata.

Njegovi roditelji Otto i Inola u Zagreb su u Divlje srce grada stigli iz Njemačke, a već su se dokazali kao uspješan roditeljski par. Njihova kći Lotta, rođena u zagrebačkom Zoološkom vrtu krajem 2022. godine, danas živi u Sofiji, glavnom gradu Bugarske.

- Ovogodišnju Inolinu trudnoću pozorno su pratili veterinari, kuratorica za sisavce i timaritelji. Od dolaska mladunčeta na svijet majka se o njemu sjajno brine. Čuva ga, ali i podučava životu. Gurka ga kad se nekamo treba premjestiti, te kad predugo leži, potiče na hodanje nježno ga dotičući zubima i bradom te gurkajući - navode iz zoološkog.

Foto: Zoološki vrt grada Zagreba

Mladunče će prvih šest do osam mjeseci života provesti uz majčino mlijeko, a nakon trećeg mjeseca postupno će početi jesti i krutu hranu. Patuljasti vodenkonji u vodi provode znatno manje vremena od običnih vodenkonja, no i oni imaju posebne prilagodbe za život u vodi. Tijekom zarona mogu zatvoriti uši i nos pomoću 'mišićnih ventila'.

PRESLATKE SCENE FOTO I njima je isto vruće: U ZOO-u Zagreb životinje dobile hladno osvježenje i poslastice
FOTO I njima je isto vruće: U ZOO-u Zagreb životinje dobile hladno osvježenje i poslastice

Zanimljivo je i da nemaju znojne žlijezde. Umjesto njih proizvode posebnu ružičastu, uljastu tekućinu koja im štiti kožu od sunca i vjerojatno od infekcija. Upravo zbog te neobične izlučevine nekada se vjerovalo da se vodenkonji "znoje krvlju". U prirodi patuljasti vodenkonji žive u tropskim kišnim šumama i šumovitim močvarnim područjima zapadne Afrike. Hrane se biljem, uglavnom noću traže hranu, a njihova težina može dosegnuti i do 275 kilograma.

Foto: Zoološki vrt grada Zagreba

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'
BROJ RASTE U TURISTIČKOJ SEZONI

PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'

Stručnjaci roditeljima savjetuju da djeca na plaži uvijek nose kupaći kostim, da njihove fotografije i videosnimke s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama...
Gdje je nestala poniznost? Zlatko Dalić kao da priželjkuje zakon o zaštiti svog lika i djela
TOMISLAV KLAUŠKI

Gdje je nestala poniznost? Zlatko Dalić kao da priželjkuje zakon o zaštiti svog lika i djela

U sinoćnjem nastupu na HTV-u izbornik je izigravao žrtvu, bunio se protiv tračeva koji se šire o njemu i obitelji i osjećao se uvrijeđenim zbog komentara njegovih vjerskih nastupa. Ukratko, podigao si je spomenik.
RAT ZBOG RADOVA? 'Nastavili su radove bez dozvole, nisu ni podruprli tunele dublje od 1 m'
ŠTO SE DOGAĐA NA SAVSKOJ?

RAT ZBOG RADOVA? 'Nastavili su radove bez dozvole, nisu ni podruprli tunele dublje od 1 m'

Izvori 24sata tvrde da nije riječ o politički motiviranom korištenju državnih institucija, nego grubom propustu izvođača radova i nadzornog inženjera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026