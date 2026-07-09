Zagrebački zoološki predstavio mladunče vodenkonja: 'Majka ga čuva i podučava o svemu!'

Preslatko mladunče patuljastih vodenkonja raste poput gljive poslije kiše! Na svijet je došlo prije desetak dana, nahvalili su Zoološkog vrta Grada Zagreba njihovog novog člana. O tome su ekskluzivno pisala 24sata.

Njegovi roditelji Otto i Inola u Zagreb su u Divlje srce grada stigli iz Njemačke, a već su se dokazali kao uspješan roditeljski par. Njihova kći Lotta, rođena u zagrebačkom Zoološkom vrtu krajem 2022. godine, danas živi u Sofiji, glavnom gradu Bugarske.

- Ovogodišnju Inolinu trudnoću pozorno su pratili veterinari, kuratorica za sisavce i timaritelji. Od dolaska mladunčeta na svijet majka se o njemu sjajno brine. Čuva ga, ali i podučava životu. Gurka ga kad se nekamo treba premjestiti, te kad predugo leži, potiče na hodanje nježno ga dotičući zubima i bradom te gurkajući - navode iz zoološkog.

Foto: Zoološki vrt grada Zagreba

Mladunče će prvih šest do osam mjeseci života provesti uz majčino mlijeko, a nakon trećeg mjeseca postupno će početi jesti i krutu hranu. Patuljasti vodenkonji u vodi provode znatno manje vremena od običnih vodenkonja, no i oni imaju posebne prilagodbe za život u vodi. Tijekom zarona mogu zatvoriti uši i nos pomoću 'mišićnih ventila'.

Zanimljivo je i da nemaju znojne žlijezde. Umjesto njih proizvode posebnu ružičastu, uljastu tekućinu koja im štiti kožu od sunca i vjerojatno od infekcija. Upravo zbog te neobične izlučevine nekada se vjerovalo da se vodenkonji "znoje krvlju". U prirodi patuljasti vodenkonji žive u tropskim kišnim šumama i šumovitim močvarnim područjima zapadne Afrike. Hrane se biljem, uglavnom noću traže hranu, a njihova težina može dosegnuti i do 275 kilograma.