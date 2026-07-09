FOTO Prizor u Maksimiru koji će vam rastopiti srce! Divlje srce grada dobilo novo pojačanje

Na svije je prije desetak dana u zagrebačkom Zoološkom vrtu stiglo mladunče patuljastog vodenkonja
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Mališan još nesigurnim, ali odlučnim koracima istražuje svoj novi svijet, priljubljen uz brižnu majku koja ga budno prati. Svaki njegov pokret privlači pažnju timaritelja i posjetitelja Zoološkog vrta Grada Zagreba, gdje je prije desetak dana na svijet stiglo mladunče patuljastog vodenkonja, ekskluzivno doznajemo u 24sata.
Iako je malen, već sada pokazuje znatiželju i polako upoznaje prostor oko sebe. Uz majku Inolu provodi gotovo svaki trenutak, ona ga nježno usmjerava, čuva i potiče na prve životne korake. Tiho ga prati, a kada procijeni da treba krenuti dalje, lagano ga pogura i ohrabri da nastavi istraživati.
Njegovi roditelji Otto i Inola u Zagreb su u Divlje srce grada stigli iz Njemačke, a već su se dokazali kao uspješan roditeljski par. Njihova kći Lotta, rođena u zagrebačkom Zoološkom vrtu krajem 2022. godine, danas živi u Sofiji, glavnom gradu Bugarske.
Dolazak novog mladunca posebno je važan jer su patuljasti vodenkonji ugrožena vrsta. Na IUCN-ovu Crvenom popisu imaju status ugrožene vrste (EN), a uključeni su i u Europski uzgojni program (EEP), koji pomaže očuvanju njihove populacije.
- Ponosni smo na njihov uspješan uzgoj. Otto i Inola dobar su par, no njihovo potomstvo potvrda je i naše kvalitetne brige o njima - rekao je Ivan Cizelj, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.
Inolinu trudnoću, koja traje oko 210 dana, pažljivo su pratili veterinari, kuratorica za sisavce i timaritelji. Svaka nova jedinka ove vrste iznimno je vrijedna, pa je dolazak mladunca izazvao veliko olakšanje i zadovoljstvo među stručnjacima.
- Kada je sve dobro prošlo, odahnuli smo. Od prvog trena kad je mladunče došlo na svijet, majka se o njemu sjajno brine. Stalno je u njegovoj blizini. Čuva ga, ali i podučava životu - rekla je Dijana Beneta, kuratorica za sisavce u Zoološkom vrtu.
Mladunče će prvih šest do osam mjeseci života provesti uz majčino mlijeko, a nakon trećeg mjeseca postupno će početi jesti i krutu hranu. Patuljasti vodenkonji u vodi provode znatno manje vremena od običnih vodenkonja, no i oni imaju posebne prilagodbe za život u vodi. Tijekom zarona mogu zatvoriti uši i nos pomoću 'mišićnih ventila'.
Zanimljivo je i da nemaju znojne žlijezde. Umjesto njih proizvode posebnu ružičastu, uljastu tekućinu koja im štiti kožu od sunca i vjerojatno od infekcija. Upravo zbog te neobične izlučevine nekada se vjerovalo da se vodenkonji "znoje krvlju". U prirodi patuljasti vodenkonji žive u tropskim kišnim šumama i šumovitim močvarnim područjima zapadne Afrike. Hrane se biljem, uglavnom noću traže hranu, a njihova težina može dosegnuti i do 275 kilograma.
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