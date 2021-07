Bivši predsjednik Stjepan Mesić komentirao je uhićenja nekadašnjih Bandićevih suradnika u Zagrebu, kao i uhićenje glavnog ravnatelja HRT-a.

- Poslije sitnih će, vjerujem, doći i krupne, no to nije dokaz da naša država funkcionira kao pravna država. Da je tako, davno bi se, kod prvih naznaka korupcije, država i institucije uključile i vjerojatno do tolikog intenziteta korupcije ne bi došlo - rekao je u emisiji Pressing N1 televizije.

Na pitanje bi li došlo do progona Bandića da je živ, Mesić je rekao kako su pokojnog gradonačelnika prisluškivali, ali i da je bio pritvoren i u istražnom zatvoru.

- Događalo se nešto s njim što je naslućivalo da će neke sankcije biti poduzete. No dokle god su njegovi glasovi bili potrebni saborskoj većini, njega nitko nije dirao. Da je ostao živ, da je ovisilo o njegovim žetončićima, vjerojatno ne bi bio uhićen - poručio je Mesić.

Na pitanje je li to dokaz da je Zagrebom vladala zločinačka organizacija, Mesić je kratko rekao: Apsolutno.

Bivši je predsjednik komentirao i uhićenje glavnog ravnatelja HRT-a te poručio kako HRT izgleda "kao da ga uređuju urednici Glasa Koncila".

- Oni se predstavljaju tako skrušeno, kao veliki vjernici, a takve su im i emisije. A vidjeli ste o čemu se radi. Trebalo je vremena da se institucije uključe i počnu raditi svoj posao - rekao je.

Tvrdi kako će ovo početak djelovanja koje će rasplesti koruptivnu hobotnicu jer su se Uprava Grada i Grad promijenili te će biti političke volje da se "stvari izvedu na čistac".

- Kada se Možemo pojavio, vidio sam da se nešto događa. Njihove su me prve akcije oduševile, imale su smisla i bile su poruka. Vjerujem da je kamen koji je bačen u vodu napravio valove koji se još šire i da Hrvatska još nije svjesna što je dobila s grupom Možemo i njihovim istomišljenicima. Vjerujem da će ovo u budućnosti Hrvatske imati veliku ulogu. Ovi ljudi, prvoborci, intelektualci koji znaju što hoće, što neće i što je u Hrvatskoj loše, oni će biti nova snaga koja će Hrvatsku povesti prema Europi, svijetu i demokraciji. Sve će ovisiti o tome koliko će biti uspješni u Zagrebu - o tome će ovisiti val koji će se od njih širiti dalje - rekao je Mesić.

Komentirao je i predsjednika Zorana Milanovića te poručio kako se s njime ne slaže oko pitanja Bosne i Hercegovine, no da je u "90 posto drugih stvari je dobar".

- Svatko ima svoj stil i svakako je teško stil promijeniti. Smatrao sam da ja moram raditi ono što mi Ustav nalaže, ali moram shvatiti i ono što mi čini okruženje. Morao sam biti svjestan da vlada i ja nismo ista politička opcija i znao sam da nisam predsjednik svih političkih opcija. Ja imam svoju opciju, ali sam predsjednik svih građana. Tražio sam način za komunikaciju sa saborom i vladom, a to je da jedan mjesec ručak bude kod mene, jedan kod predsjednika vlade, a jedan kod predsjednika sabora - Luka Bebić, Ivo Sanader i ja - objasnio je Mesić.