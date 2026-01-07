Zagrepčane prebili u Beogradu: 'Krivo su mi zašili jezik. Tukli su i šogora. Jedva jede od bolova'

Plakala sam prije drugog šivanja. Bilo mi je jako teško nakon cijelog lošeg iskustva tamo. Otišli smo se zabaviti kao obitelj, a na kraju smo se samo jako razočarali. Bolje sam sada, teško mi je pričati. Psihički sam klonula nakon svega, rekla nam je ozlijeđena Zagrepčanka koja je u novogodišnjoj noći ozlijeđena u fizičkom napadu u Beogradu.

Foto: privatna arhiva

- Jako sam razočarana i tužna. Najviše me boli što ću na sebi zauvijek imati ožiljke koji će me podsjećati na tu noć. Fizički su mi naudili i financijski oštetili. Ne mogu raditi, a moram poplaćati sve troškove liječenja. Morat ću platiti i micanje ožiljaka, ako ću to htjeti. Nikada tamo više ne bih htjela ići. Ne krivim grad, ni ljude koji tamo žive. Krivim pojedince. Moj šogor je također ozlijeđen, jedva je jeo od bolova nakon napada - dodala je Zagrepčanka.

Podsjetimo, kako nam je ispričala ozlijeđena djevojka, nakon proslave Nove godine u restoranu u Novom Beogradu, gdje je bila s obitelji, prišla im je skupina od 5-6 nepoznatih muškaraca. Nakon što su odbili njihov poziv na after party, uslijedilo je teško verbalno vrijeđanje, a kad ih je jedan od prijatelja pokušao zaštititi, fizički su ga napali i udarili šakom u glavu.

U pokušaju da spriječi daljnje nasilje, napadnuta je i djevojka, koja je pala i ozlijedila glavu te su je hitno prevezli u KBC Zemun.

Foto: privatna arhiva

- Oporavio sam se, ali nisam zaboravio što se dogodilo. Nismo se smirili. Ja sam dobio puno puta batine u životu, kako ovako tako i u sportu. Mogu im oprostiti kad sam ja u pitanju. No zbog nje im nikad neću moći ni oprostiti ni zaboraviti. Kad je došla u Zagreb na šivanje, doktori su se zgrozili. Nisu mogli vjerovati koliko je loše procedura odrađena. Živimo relativno blizu, pa smo stalno u kontaktu. Brinem za nju - dodao je ozlijeđeni Zagrepčanin.

Foto: privatna arhiva

- Imala sam dojam da su doktori u beogradskoj bolnici to radili jer su morali. Dugo sam čekala na rezultate pretraga, a nikog nije bilo u redu. Krivo su mi napravljene slike čeljusti, a iz hitne su se derali na nas kad su stigli. Sama sam morala do bolnice.

Kako nam kaže ozlijeđeni Zagrepčanin, zbog ovog incidenta u Beogradu su odlučili pokrenuti i privatnu tužbu.

- Dogovorili su mi sastanak s odvjetnikom. Ne mislimo stati na ovome. To što nam se ondje dogodilo nije u redu. S njim ćemo vidjeti što ćemo i kako ćemo - dodao je.

Incident je bio na javnome mjestu, u nazočnosti svjedoka, a sve je prijavljeno policiji. Kako je istaknula ozlijeđena djevojka, nije isključena mogućnost da je bila riječ o nasilju na nacionalnoj osnovi.