Zagrebačka policija prijavilo je 10 vozača za krivotvorenje znaka pristupačnosti koji omogućava besplatno parkiranje invalidima, a otkrivena su i 184 prekršaja nepropisnog parkiranja na mjestima rezerviranim za osobe s invaliditetom.

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) je izvijestila da je tijekom preventivno-represivne akcije, provedene u suradnji s Prometnim redarstvom i podružnicom Zagrebparkinga, izdala 38 obavijesti o prekršaju i 28 naloga za premještanje vozila.

U PUZ-u ističu da za vrijeme provedbe akcije nije utvrđivana invalidnost osobe, već su utvrđivani uvjeti pod kojim se koristi znak pristupačnosti prilikom parkiranja na označenim mjestima.

Policija podsjeća da je za nepropisno parkiranje na mjestima rezerviranim za vozila osoba s invaliditetom propisana kazna od 700 kuna, dok je za nepropisno korištenje znaka pristupačnosti propisana kazna od 5000 do 15.000 kuna za pravnu osobu koja izda znak vozačima koji na to nemaju pravo i 1500 do 5000 kuna za odgovornu osobu.

Kazna za osobu koja ustupi svoj znak pristupačnosti drugima ili ga koristi, a na to nema pravo, je 700 kuna, dok se u određenim uvjetima može privremeno oduzeti znak pristupačnosti na rok od dvije godine, podsjećaju u zagrebačkoj policiji.