Zagrepčani, oprez! Ruše simbol potresa u centru, evo kojim okolnim putevima možete voziti

U subotu ujutro počelo je rušenje zgrade na uglu Đorđićeve i Petrinjske, simbol zagrebačkog potresa.

Taj dio centra grada zatvoren je za promet do nedjelje u 20 sati, objavili su iz Grada

Petrinjska ulica, na dijelu od Boškovićeve do Đorđićeve zatvorena je za sav promet do nedjelje u 20 sati. Zatvoren je i dio Đorđićeve u zoni raksrižja s Petrinjskom.

Pogledajte kartu: Crvenom označeno zatvoreni dio

Zgrada na uglu Đorđićeve i Petrinjske ulice, simbol je zagrebačkog potresa koji Zagrepčane podsjeća na traumu u nedjelju, 22. ožujka 2020. godine u 6.24 kad je treslo desetak sekundi.

Građevinska inspekcija donijela je rješenje o uklanjanju još 17. prosinca 2021. godine. Zaključili su da zgrada nije u stanju podobnom za obnovu te da predstavlja opasnost.

- Zbog građevinskih Petrinjska ulica, na dijelu od Boškovićeve do Đorđićeve, i Đorđićeva ulica u zoni raskrižja s Petrinjskom ulicom, od petka 18.03.2022. godine od 19 sati do nedjelje 20.03.2022. godine do 20 sati, bit će zatvorene za sav promet - objavili su iz Grada.

Obilazni pravci: • Petrinjska/Boškovićeva – Zrinski trg (zapad) – Zrinski trg (sjever) – Amruševa