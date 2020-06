- Nakon ju\u010dera\u0161njeg dana kada je HDZ lansirao svoj program \"Korupcija 2020\", danas to mo\u017eemo vidjeti ovdje na djelu. Koalicija HDZ-a i gradona\u010delnika Milana Bandi\u0107a, koja je donijela sve lo\u0161e gradu Zagrebu i dalje nastavljaju raditi taj posao. Na nama je da to sprije\u010dimo, \u0161to \u0107e poslije 5. srpnja biti puno lak\u0161e, jer ne\u0107e vi\u0161e biti Bandi\u0107evih \u017eeton\u010di\u0107a. Zbog HDZ-a i Bandi\u0107a Zagreb nije dobio Zakon o obnovi, zbog njih su deseci na\u0161ih sugra\u0111ana van svojih domova i zbog njih ljudi ne znaju kako rije\u0161iti svoje probleme - rekao je Gordan Maras.

<p>Na današnjoj sjednici zagrebačke Gradske skupštine zastupnici će raspravljati o rebalansu proračuna. Sjednica se zbog posljedica potresa održava na Velesajmu, a prije Skupštine zastupnici oporbe održali su presicu na kojoj su govorili o potezima <strong>Milana Bandića</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE PRESICU</strong></p><p>- Nakon jučerašnjeg dana kada je HDZ lansirao svoj program "Korupcija 2020", danas to možemo vidjeti ovdje na djelu. Koalicija HDZ-a i gradonačelnika Milana Bandića, koja je donijela sve loše gradu Zagrebu i dalje nastavljaju raditi taj posao. Na nama je da to spriječimo, što će poslije 5. srpnja biti puno lakše, jer neće više biti Bandićevih žetončića. Zbog HDZ-a i Bandića Zagreb nije dobio Zakon o obnovi, zbog njih su deseci naših sugrađana van svojih domova i zbog njih ljudi ne znaju kako riješiti svoje probleme - rekao je <strong>Gordan Maras</strong>.</p><p>Zastupnici su upozorili da je rebalans promijenjen samo dva posto, dok su gubici u proračunu stotinu milijuna kuna mjesečno. Kritizirali su izjavu Milana Bandića da će uslijediti treći i četvrti rebalans proračuna te su ocijenili da je to pljuska građanima.</p>