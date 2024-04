Zagrepčanin je špricao 'svetu' vodu po stanu i završio na sudu s mamom. 'Ti nisi svećenik!'

Općinski prekršajni sud u Zagrebu donio je pravomoćnu presudu protiv Zagrepčanina (49) koji je krajem ožujka odgurnuo majku (87) u stanu na Savici i to sve zbog - 'svete' vodice.

Kako piše u presudi, muškarac je u Zagrebu 28. ožujka oko 8.30 sati špricao svetu vodu po stanu, a majka mu je rekla da prestane to raditi jer 'nije on svećenik da blagoslovi stan'. Nakon što se oglušio na njene riječi, majka ga je polila čašom vode. On ju je zatim odgurnuo kako ga ne bi ponovno polila, a ona je onda izgubila ravnotežu i pala na pod. To joj je izazvalo osjećaj straha i uznemirenosti, zbog čega je odmah nazvala kćer, koja je pozvala policiju na intervenciju.

Kako piše u presudi, počinio je nasilje u obitelji na štetu majke primjenom fizičke sile uslijed koje nije nastupila tjelesna ozljeda. Time je počinio prekršaj Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

Sud mu nije izrekao novčanu kaznu, ali je dobio zaštitnu mjeru zabrane uznemiravanja žrtve nasilja u obitelji u trajanju od jednog mjeseca. Zagrebačka policija u idućih mjesec dana provjeravat će poštuje li on mjeru, a ako je prekrši, zaradit će novčanu kaznu u iznosu od najmanje 390 eura ili kaznu zatvora od najmanje 10 dana.