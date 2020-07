Zagrepčanin koji je provalio u stanicu Hrvatskih voda i dignuo branu priveden i dobio prijavu

<p>U zagrebačkom naselju Trnje nekoliko stotina metara od ureda gradonačelnika, mještani su doslovno provalili u prostorije Hrvatskih voda i podignuli branu te tako spriječili veću katrastrofu u središtu grada u vrijeme velikih poplava koje su potopile glavni grad.</p><p>Kako kažu iz PU Zagrebačke jedan od stanara koji se istaknuo na intervenciji u zgradici Hrvatskih voda bio je priveden u policijsku postaju zbog remećenja javnog reda i mira i pušten je nakon dovršene obrade, piše <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/zagreb/poslusali-savjet-starice-spasili-kvart-i-zaradili-prijavu-za-narusavanje-javnog-reda-i-mira-15010239" target="_blank">Jutarnji List.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Potop u Zagrebu</p><p>- Plivali smo u dreku. Bosi, promrzli, provaljivali smo kroz staklo u kućicu Hrvatskih voda kako bismo spasili kvart. A njih nije bilo nigdje - očajno nam to svjedoče stanovnici zagrebačkog naselja Trnje, odmah kraj nasipa i nekoliko kilometara udaljeni od centra grada. Njih je pogodio potop.</p><p>- Iz šahtova su krenuli vodoskoci. Voda je u deset minuta došla do koljena i ušla nam u kuće. Bjesomučno zovemo sve brojeve koje imamo, nitko nam se ne javlja - opisuje noćnu stihiju Domagoj Vorberger. Jedna od starijih Trnjana im je savjetovao da otiđu u obližnji objekt Hrvatskih voda u kojima se nalazi ventil koji otvara kanal Kuniščak, iz kojega se voda slijeva iz cijeloga grada prema Savi. Bez svjetla, dok je vani oluja, provalili su u objekt i teškom mukom, kako kažu, otvorili stari ventil.</p><p>- Odmah je u cijelom kvartu voda počela opadati nakon što je voda potekla kroz kanal. Ne mogu vjerovati da su ga nadležni ostavili zatvorenog i tako ugrozili sve kuće u kvartu. Prijatelji iz centra su nam rekli da se situacija s vodom i kod njih popravila nakon što smo otvorili odvodni kanal - priča nam Vorberger.</p><p>Uz njega su i ostali stanovnici četvrti koja, iako je u centru grada, kao da je zaboravljena od svih nadležnih. Ali onda tek šok. Tek u subotu oko 13 sati pojavljuju se i policija i djelatnici Hrvatskih voda. Bijesni stanar Tihomir Blagus je onako bos, nakon što je cijelu noć čistio kuću od blata i vode, osuo verbalnu paljbu. I onda je priveden zbog remećenja javnog reda i mira.</p><p>- Pogledajte dokle je voda, sve nam je uništeno. Dečki koji su otvorili branu su nas spasili, a onda su još odveli Tihomira. Ja moram ovdje s 80 godina sama čistiti. Pa to je sramotno kako se ponašaju prema nama - kaže nam njegova majka Katica Blagus.</p><p>Iz Hrvatskih voda kažu kako predmetna ustava služi za zaštitu zaobalja od velikih voda rijeke Save te da se njom upravlja nakon proglašenja obrane od poplave, što jučer nije bio slučaj. Napominju i kako nije bilo poziva i dojava vezanih uz predmetnu ustavu, a postupak građana ne žele komentirati jer je istraga u tijeku.</p><p>Kako doznajemo, na toj lokaciji postoje dvije ustave za kanale, jedna ide prema rijeci Savi, a druga prema Radničkoj cesti. - Pa molim onda direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića neka dođe ovdje i vidi o čemu se radi! Pa je li dvadeset ljudi ludo i nije vidjelo na svoje oči da je voda opala čim su otvorili branu. Ovo je ustava još iz Jugoslavije, prije sedam godina smo molili tadašnjeg direktora da je automatizira, ali nisu napravili ništa. Pardon, jesu. Došli su i obojili kućicu, popili gajbu piva i otišli - ljutito nam kaže Robert Šporčić, kojemu je u poplavi nastradao poslovni prostor. On kaže da su konstantno upozoravali da brana mora biti automatizirana i ne može ovisiti o tome da je građani otvaraju ili da netko dežura cijelu noć. I ostali stanovnici kvarta su bijesni zbog obrazloženja iz Hrvatskih voda.</p><p>- Voda je toliko nadirala da mi je podigla auto i bacila ga u drvo. Ušla nam je u kuću te uništila kuhinju, dnevni boravak i krevet. Da dečki nisu otvorili branu, svi bi i sad plivali. A njih nije briga - kaže nam Andreja Komušar, koja nas je dočekala sva blatna čisteći svoju kuću.</p><h2>'Trnje su zaboravili'</h2><p>Cijelu noć sam čistio kuću i pitanje je što bi bilo da nismo otvorili branu. Šteta bi bila golema, kaže Ivan Radeljić, još jedan stanar Trnja.</p><p>Trnje je kvart sa starijim kućama. U urbanističkim planovima uglavnom se planiraju nove zgrade, ali se ništa ne može raditi jer treba napraviti i ceste i kompletnu infrastrukturu. Građani se žale da ih je i Grad Zagreb zaboravio. Milan Bandić ih nije došao posjetiti, preko Trnjanske ceste koja prolazi kroz kvart nemaju ni pješački prijelaz. Također, neki se žale da ljeti odvodni sustav smrdi jer nije čišćen.</p><p>- Oni ovdje planiraju Zagreb na Savi, a imamo ustavu iz Jugoslavije. To vam sve najbolje govori o stanju infrastrukture - kaže nam Robert Šporčić.</p>