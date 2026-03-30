UHIĆEN JE

Zagrepčanin mačetom oštetio osam automobila i kuću u Puli

Piše HINA,
Zagrepčanin mačetom oštetio osam automobila i kuću u Puli
Osumnjičeni je tijekom noći oštetio više vozila i jednu kuću, a protiv njega je podnesena kaznena prijava.

Osam osobnih vozila i jednu kuću oštetio je mačetom 43-godišnji Zagrepčanin na području Pule te je protiv njega, nakon što je uhićen, podnesena kaznena prijava, izvijestila je u ponedjeljak istarska policija. Pulska je policija provela kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjakom i utvrdila sumnju da je počinio devet kaznenih djela oštećenja tuđe stvari. Muškarca sumnjiče da je u noći s 24. na 25. ožujka u ulici 43. Istarske divizije mačetom oštetio šest automobila. Na nekim je razbio vjetrobranska stakla, dok je na drugima razbio svjetla ili oštetio karoseriju automobila. Na taj način oštetio je šestero hrvatskih državljana u dobi od 42 do 50 godina, dok je 46-godišnjoj vlasnici, osim automobila, razbio i staklo na ulaznim vratima obiteljske kuće. 

Policija traži ovog čovjeka zbog razbijenih automobila u Puli

Osumnjičeni je još dva automobila oštetio u Mutvoranskoj ulici tako što je razbio vjetrobranska stakla, čime je oštetio dvoje vlasnika u dobi od 33 i 37 godina. Ukupna materijalna šteta koja je nastala vlasnicima procjenjuje se na više tisuća eura. 

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, danas u jutarnjim satima, osumnjičeni je priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, uz kaznenu prijavu koja se dostavlja nadležnom državnom odvjetništvu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

