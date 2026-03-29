Policija traži ovog čovjeka zbog razbijenih automobila u Puli

Istarska policija objavila je kako traga za počiniteljem koji je u noći s 24. na 25. ožujka 2026. godine u Šijani (Ulici 43. Istarske divizije i Mutvoranskoj ulici) u Puli oštetio vjetrobranska stakla i karoseriju na šest automobila. Policija također navodi da je tako vlasnicima u dobi od 33 do 50 godina počinio materijalnu štetu od više tisuća eura.

- Na fotografiji se nalazi osoba koja bi mogla imati saznanja o događaju te pozivamo građane, ako prepoznaju osobu ili imaju druge korisne informacije o ovom događaju da se jave u Policijsku postaju Pula-Pola, na brojeve telefona 192 ili 052 532-629 ili putem e-maila pp.pula@mup.hr. Informacije se mogu dostaviti i anonimno - objavila je policija.