JESTE LI GA VIDJELI

Policija traži ovog čovjeka zbog razbijenih automobila u Puli

Piše Luka Safundžić,
Policija traži ovog čovjeka zbog razbijanih automobila u Puli
Foto: PU istarska

Policija poziva građane da se jave ako prepoznaju osobu s fotografije, a informacije se mogu dostaviti i anonimno, rekla je policija

Istarska policija objavila je kako traga za počiniteljem koji je u noći s 24. na 25. ožujka 2026. godine u Šijani (Ulici 43. Istarske divizije i Mutvoranskoj ulici) u Puli oštetio vjetrobranska stakla i karoseriju na šest automobila. Policija također navodi da je tako vlasnicima u dobi od 33 do 50 godina počinio materijalnu štetu od više tisuća eura.

MOTOCIKLOM U SUPROTNI SMJER Detalji užasa kod Mošćeničke Drage: Udario u auto i poginuo, potpuno je izgorio motocikl
Detalji užasa kod Mošćeničke Drage: Udario u auto i poginuo, potpuno je izgorio motocikl

- Na fotografiji se nalazi osoba koja bi mogla imati saznanja o događaju te pozivamo građane, ako prepoznaju osobu ili imaju druge korisne informacije o ovom događaju da se jave u Policijsku postaju Pula-Pola, na brojeve telefona 192 ili 052 532-629 ili putem e-maila pp.pula@mup.hr. Informacije se mogu dostaviti i anonimno - objavila je policija. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Vatrogasci zatrpani pozivima: 'Nismo mi građevinska tvrtka'
300 INTERVENCIJA IH ČEKA

Vatrogasci zatrpani pozivima: 'Nismo mi građevinska tvrtka'

U ovom trenutku još 300 intervencija imamo za odraditi, a stvarno stanje je teško procijeniti jer dio šteta još nije ni prijavljen. Bit ćemo na terenu dok ne padne mrak, rekao je Siniša Jembrih
VIDEO Požar kod stadiona u Kranjčevićevoj, gorjela i fasada HNK 2: 'Tu su bili mladići...'
VATROGASCI NA INTERVENCIJI

VIDEO Požar kod stadiona u Kranjčevićevoj, gorjela i fasada HNK 2: 'Tu su bili mladići...'

Vidjeli smo dvojicu mladića, rekla bih, kako hodaju po budućem parkingu. To nam je bilo čudno jer obično tu hoda samo zaštitar koji ima svjetiljku - priča nam čitateljica
Užas na ZG obilaznici: Ograda prošla kroz auto, vozač mrtav. Još četvero ljudi ozlijeđeno
POLICIJA TRAŽI SVJEDOKE

Užas na ZG obilaznici: Ograda prošla kroz auto, vozač mrtav. Još četvero ljudi ozlijeđeno

Na mjestu događaja vozač navedenog osobnog automobila je preminuo, dok su četiri osobe - putnici iz vozila, ozlijeđene.

