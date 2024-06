Zagrepčanin pljuvao po vozaču busa i urlao: 'Đubre ZET-ovsko, razbit ću ti nos', stigla mu kazna

Općinski prekršajni sud u Zagrebu presudio je muškarcu (44) iz Zagreba da je kriv zbog narušavanja javnog reda i mira u autobusu ZET-a.

Kako piše u presudi, muškarac je u studenom 2022. u 20:20 sati u Zagrebu, kod križanja ulice Hrvatske bratske zajednice i Vukovarske ulice, narušavao javni red i mir. Sve se odvijalo u autobusu ZET-a na liniji 229, relacija Mala Mlaka - Terminal ZET-a. Na sav glas je vikao i vrijeđao vozača autobusa: 'Đubre ZET-ovsko, što nisi stao, razbit ću ti nos, smrade jedan', te ga je više puta pljunuo. Nastavio je s vrijeđanjem i pljuvanjem sve do dolaska autobusa na terminal ZET-a u Paromlinsku.

Na sudu su zaključili da je počinio prekršaj opisan i kažnjiv po čl. 13.st.1. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira pa su mu izrekli novčanu kaznu u iznosu od 120 eura.

Okrivljenik je u više navrata pozivan na sud, ali se nije odazivao i opravdavao. Sudac je na kraju zaključio da njegovo ispitivanje nije potrebno. Svjedočio je samo vozač autobusa.

- Na predzadnjoj stanici, kod dvorane Lisinski, usporio sam vožnju, međutim, kako nije postojao niti jedan znak od putnika da se zaustavim, nastavio sam vožnju. U tom trenutku se iz grupe putnika izdvojio gospodin koji je došao do kabine i odmah je počeo na sav glas vikati i vrijeđati me riječima 'Đubre ZET-ovsko, zašto nisi stao, razbit ću ti nos, smrade jedan'. Pokušao sam ga smiriti te mu rekao da se nisam zaustavio jer nitko nije dao znak, međutim, on je nastavio biti agresivan, te me u više navrata pokušao udariti preko zaštitnog stakla i dalje vičući. Kako nije uspio, pljunuo me nekoliko puta, u dva tri navrata, preko stakla po desnoj strani lica - rekao je vozač na sudu.

Obzirom da se u blizini, odnosno na zadnjoj stanici, nalazi policija koja dežura 24 sata, kada je dovezao autobus do stajališta, izašao je van iz autobusa, te sve rekao djelatnicima policije, a oni su tada intervenirali. Istaknuo je da je okrivljenik bio cijelo vrijeme vrlo neugodan i agresivan prema njemu.

'Sudac je u cijelosti poklonio vjeru iskazu ispitanog svjedoka oštećenika jer je isti iskazivao okolnosno i uvjerljivo, dobro se sjeća događaja, sve je detaljno opisao, te sudac nije našao razloga da isti ne prihvati kao istinit', piše u presudi.