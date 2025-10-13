Obavijesti

POLICIJA TRAŽI POČINITELJE

Zagrepčanka: Muškarac i žena napali su i opljačkali mog oca, bolesnog su ga tukli na podu

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Policija i dalje traga za počiniteljima, a obitelj poziva građane koji možda imaju snimke nadzornih kamera s tog područja da ih dostave policiji. Istraga je u tijeku.

Na zagrebačkoj Trešnjevci u subotu poslijepodne, oko 16:15 sati, napadnut je i opljačkan 59-godišnji muškarac koji je zbog ozljeda završio u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice. Prema informacijama zagreabčke policije, razbojništvo se dogodilo u Ulici Božidara Adžije, gdje su dvoje zasad nepoznatih počinitelja uporabom fizičke snage napali muškarca te mu otuđili mobitel, novac i druge predmete. Žrtva je zadobila lakše ozljede, a policija provodi kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska napadača.

No, prema svjedočanstvu obitelji napadnutog, napad je bio iznimno brutalan. U Facebook grupi Naša Trešnjevka, naš kvart oglasila se Azra Posavec-Tušek, koja je objavila da je žrtva njezin otac, hrvatski branitelj krhkoga zdravlja, koji je prebolio rak i tri moždana udara, prenosi Index.

Kako je navela, napad se dogodio nakon što je muškarcu, kojem je pozlilo, prišla žena i pitala ga je li dobro. U tom trenutku pojavio se muškarac koji ga je udario u glavu, nakon čega su ga oboje nastavili tući dok je ležao na tlu. Napadači su mu uzeli mobitel, osobne dokumente i ključeve Škode, dok novca nije imao kod sebe.

„Srećom su nakon napada naišla dvoje dobrih ljudi koji su mu pomogli i pozvali policiju i hitnu pomoć“, napisala je Posavec-Tušek, dodajući da u trenutku napada u blizini nije bilo svjedoka.

