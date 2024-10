Zagrepčanka: Prefarbali su mi parkirno mjesto u invalidsko i zalijepili mi kaznu od 90 eura

Popodne sam na putu do kuće prošla pored svog automobila i vidjela kaznu za nepropisno parkiranje od 90 eura. Auto je danima bio propisno parkiran, a kaznu sam dobila za parkiranje na mjesto za osobe s invaliditetom - ispričala nam je Zagrepčanka Nikolina Radenić (36) koja je u samom centru Zagreba dobila kaznu za parkiranje.

Foto: privatna arhiva

Objasnila je da automobil ne koristi često, pa je zbog toga uredno platila parking za njega. Parking je plaćen za mjesec dana unaprijed koliko je maksimalno moguće unutar zone 1.1., auto je parkiran na istom mjestu preko 10 dana. Kako nam je kazala, susjed joj je javio da je dio parkirnih mjesta izbrisano. Pretpostavljaju da je to zbog obnove zgrade Hrvatskog sabora.

Foto: privatna arhiva

- Nitko nas nije obavijestio da će to raditi, brisati parkirna mjesta ili premještati invalidska parkirna mjesta na novu lokaciju u istoj ulici. Mjesta za osobe s invaliditetom su izbrisana na lokaciji Opatička 2 te prebačena su na novu lokaciju, Opatička 8. Jedno od ta tri mjesta je ucrtano ispod mog parkiranog vozila - kazala je.

Kako nam je kazala vidjela je radnike taj dan rano ujutro da su krenuli s postavljanjem čunjića na početku ulice, kod broja dva, daleko od njenog vozila. Ona je već oko pola četiri popodne već imala kaznu na staklu - kazala nam je.

Dodala je da su radnici znak za parking za osobe s invaliditetom iscrtavali iako je njen automobil bio parkiran.

Foto: privatna arhiva

- Vidi se da je glava oznake čovjeka malo plosnata. Nisu mogli skroz iscrtati jer je auto bio parkiran. Provjerila sam sa Zagreb parkingom i pauk nije pomicao moje vozilo, što dokazuje da su iscrtali novu signalizaciju ispod mog auta. Holding se ne javlja niti na jedan broj telefona, kao niti zagrebačke ceste, a Gradski ured za promet mi još nije dao informacije o tome tko je izdao rješenje za izmjenu signalizacije zagrebačkim cestama te tko je bio dužan obavijestiti građane na vrijeme. Pauk nije bio na terenu i moj auto nije bio dignut. Obično se u takvim slučajevima auto paukom preparkira na prvo slobodno mjesto. Oni su samo premjestili znak i nacrtali novo parkirno mjesto - ispričala nam je.

Nikolina sada vodi borbu s Holdingom koji joj se, kako nam je ispričala, ne javlja, kao ni zagrebačke ceste.

- Da me nije bilo 10 dana, nitko mi se ne bi javio. Ja bih kaznu morala platiti. Stigla bi mi kazna od 900 eura! Zovem ih, ali mi se ne javljaju oni koji su nadležni za to. Ima, srećom, ljudi koji su mi dali neke kontakte koje mogu nazvati i koji su me uputili dalje. Međutim, svi me samo šalju od jednog do drugog - kazala je.

Za cijeli slučaj smo poslali upit i zagrebačkom Holdingu te ćemo objaviti njihov odgovor kada ga dobijemo.