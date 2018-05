Dočekali smo i snijeg u svibnju: Zabijelio se najviši vrh Biokova

Pljuskovi s kišom i grmljavinom u Zabiokovlju su donijeli pad temperatura, a na najvišem biokovskom vrhu Sv. Juri u srijedu ujutro osvanuo je snijeg.

Kiša koja je padala prešla je u gusti snijeg koji se nije zadržao na tlu. Temperatura zraka u srijedu je iznosila 0 stupnjeva.

I u cijelom Zabiokovlju temperature su se spustile za desetak stupnjeva i iznose oko dvanaest stupnjeva Celzijusa.

I sutra će vrijeme biti nestabilno, ali mala je mogućnost za snijeg. Bit će djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a povremene kiše i grmljavine bit će na Jadranu i u predjelima uz njega.

Kratkotrajni pljuskovi popodne su mogući i u ostatku zemlje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 12 do 15 °C.

Najviša dnevna uglavnom između 20 i 24, u gorju oko 17 °C, izvijestio je DHMZ.