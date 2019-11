'Zahvaljujući meni Škoro ima posao, a vi imate sveučilište'

Zoran Milanović posjetio je Koprivnicu gdje su ga dočekali gradonačelnik Mišelom Jakšićem i predsjednikom koprivničkog SDP-a Tomislavom Golubićem, a odveli su ga i u Ateliere Koprivnica te na Dane jabuka u Starigradu.

Dio večeri Milanović je bio u jednom koprivničkom kafiću na Lenišću, gdje je najviše vremena proveo u razgovoru s bivšim koprivničkim gradonačelnikom Zvonimirom Mršićem.

U intervjuu za portal Drava.info priznao je da su njegova bahatost i arogancija ništa za razliku od onog što daju HDZ-ovci.

- Moja bahatost i arogancija su mačji kašalj u odnosu na ono što sad vidimo od HDZ-ovaca. Ja sam birao riječi, nisam divljao, nisam se išao fizički obračunavati s ljudima. Koliko god to komično izgledalo, no to radi današnji premijer. Nisam pjevao, nisam se spoticao po stepenicama, nisam vrijeđao ljude u Saboru psovkama, što sad radi predsjednik Sabora. Kad to stavite u neku perspektivu, ja sam znao biti grub - rekao je Milanović.

Pohvalio se i kako Koprivnica ima sveučilište zahvaljujući njemu i njegovoj Vladi. Rekao je i kako je predsjedničkom kandidatu, aludirajući na Miroslava Škoru koji je suradnik na Sveučilištu Sjever omogućio da se tamo zaposli.

Tema: Predsjednički izbori