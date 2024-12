Zaiskrilo između Milanovića i Selak Raspudić na debati: 'Ima užasnih problema s tajmingom'

Jedno od pitanja koje se našlo u debati predsjedničkih kandidata na Prvom programu HTV-a uoči prvog kruga izbora bilo je "Kako biste riješili pitanje ilegalnih migracija i kakvu prijetnju predstavljaju ilegalni migranti?".

Tomislav Jonjić istaknuo je da ilegalne migracije predstavljaju sigurnosnu prijetnju ne samo Hrvatskoj, nego čitavoj Europi i čitavom zapadnom svijetu.

- To je toliko jasno da ništa više niti ne treba dokazivati. Mislim da se moraju upotrijebiti sva moguća pravna, ali i fizička sredstva da se te ilegalne migracije maksimalno onemoguće, a da se reduciraju one koje su tzv. legalne. Naime, te migracije su jedan pothvat koji je očito organiziran i kojemu je cilj promjena lica zapadnog svijeta, pa samim time i promjena lica Hrvatske. To je nešto čemu se treba suprotstaviti. Ako to nije u stanju napraviti Hrvatska policija, onda joj treba pridružiti i vojsku. Pritom trebaju poštivati i ljudska prava migranata. Nisu oni svi teroristi, iako među njima takvih ima, kazao je. Svi zaslužuju tretiranje kao ljudi, svi zaslužuju da ih se tretira u skladu s hrvatskim propisima, u skladu s hrvatskim Ustavom, međutim to je sigurnosna ugroza koja drastično ugrožava čitav hrvatski narod, Europu i treba joj stati na kraj - kazao je Tomislav Jonjić.

Ivana Kekin je istaknula da je izrazito važno da znamo tko ulazi u našu zemlju.

- To je važno za našu sigurnosti, ali i za sigurnost tih ljudi. Za to nam treba dobro obučena, a prije svega dobro plaćena policija. Ova trenutna situacija u kojoj je Europa zabranila bilo kakve sigurne i legalne ulaske, a istodobno teret prebacila na zemlje periferije, neodrživa je. Dovela je do cvjetanja krijumčarenja ljudima i trgovinu ljudima. Nužno je potrebno na razini EU-a imati politiku koja će solidarnije i pravednije dijeliti teret migrantske krize. Nužno je također početi razmišljati o prevenciji migrantske krize i tu je uloga EU također velika. Od gašenja ratnih sukoba koji proizvode takve migrantske krize, do borbe protiv klimatskih promjena. Huškanje i stvaranje podjela i straha nažalost nikome nije pomoglo, samo je pogoršalo situaciju.

Potom je Branka Lozo naglasila da ilegalne migrante treba spriječiti.

- Hrvatska ima preko 1350 km vanjske granice, koja je istovremeno granica EU-a koju treba štititi. Ja se zalažem da se ojača Hrvatska policija, da se koriste dodatna sredstva FRONTEX-a, da se opreme naši policajci i da zaista štite tu granicu. Sam princip njihovog ilegalnog ulaska u RH je jako štetan za nas same u Hrvatskoj zbog toga što smo mi dužni, a to i provodimo, njih u RH prvi put registriramo na tlu EU-a. To je ta dvostruka šteta koju pozicija koju geografska pozicija Hrvatska ima da oni besprekidno ulaze kroz naš meki trbuh, a s druge strane mi smo zemlja u koju će ih vraćati iz drugih zemalja EU-a - kazala je Lozo.

Zoran Milanović naglasio je da će se na ovu temu vratiti kasnije pa "opleo" po Selak Raspudić.

- Gospođa Selak ima užasnih problema s vremenom i tajmingom. Ona je osobno glasala za hrvatskog vojnika u Libanonu. To je odluka koju je donio u paketu Hrvatski sabor. Taj čovjek je tamo poslan prije izbijanja krize u Libanonu. Ja sam potpisao zapovijed, ali prije toga je to izglasao Hrvatski sabor. To je prva stvar. Druga stvar je da me je optuživala, a tu dolazimo na temu migranata, za to da sam dopustio da Europska unija donese izmjene sporazuma i zakona. Opet problem s tajmingom, to se dogodilo prije ulaska Hrvatske u EU 2013. Kada smo kod tog važnog i bremenitog problema, ne možemo sami, hrvatskoj policiji treba dati sredstva, možda i veće ovlasti. Jedno je bilo 2015. kada smo na valu sućuti i empatije Angele Merkel ovuda primili i poslali odmah dalje pola milijuna ljudi, međutim Europa ovo ne može izdržati, a Hrvatska kao mala zajednica, mala nacija, još teže. Prema tome - naglasak na prevenciju - naglasio je.

Dragan Primorac je zahvalio na više od 6.000 hrvatskih policajaca koji čuvaju najdulju granicu jedne države članice EU-a.

- Oni rade jedan sjajan posao. Ali pitanje ilegalnih migranata je vrlo jasno definirano. Hrvatske granice trebamo čuvati pod svaku cijenu, a svaki ilegalni migrant će biti, kada postanem predsjednik Hrvatske, deportiran, a Hrvatska neće biti utočište ilegalni migranata koji će se slati iz Europe - rekao je.

Dodao je da su se tih godina događali veliki problemi.

- On kao premijer, bez ikakve kontrole granice, je propustio više od 800.000 ilegalnih migranata koji su napravili golemu pomutnju. S druge strane, uvođenje shengena je bitno podiglo razinu sigurnosti naše granice, ali je meni prioritet sigurnost hrvatskih građana, tako je bilo, bit će i u budućnosti - rekao je Primorac.

Marija Selak Raspudić je potom istaknula da joj je "simpatično kako je Milanović čitavu kampanju šutio i gutao jer su ga savjetovali da se ne osvrće na njezine izjave, jer se nada Primorcu, koji je siguran gubitnik u drugom krugu".

- I tako je gutao i skupljao, pa je to sada samo krenulo. Osvrnut ću se konkretno, ja sam ovdje samo pokazala vašu nedosljednost, jer građane Republike Hrvatske iz njihove razine, sigurno nije briga, šaljemo li mi naše vojnike u rizične mirovne ili ratne misije, tako da vi sigurno svojim politikama, nikoga ne štitite. Što se tiče pitanja koje ste mi postavili, stvar je potpuno jasna. Ima jedna mudra izreka koja kaže da sigurnost nije sve, ali sve bez sigurnosti je ništa. Meni je potpuno jasno kao predsjednici Republike Hrvatske da je sigurnost temeljna zadaća države i da je to ono što dugujem građanima Republike Hrvatske. I da, naravno, ako bude ilegalnih migracija u velikom broju po potrebi, ići će i Hrvatska vojska pomoći hrvatskoj policiji na granice - izjavila je Selak Raspudić.

Niko Tokić Kartelo je istaknuo da su migracije dubok problem.

- Dakle, migracije, migracije, migracije, dubok problem i meni je zanimljivo, tu imamo tri saborska zastupnika i aktualnog predsjednika, neki su i treći mandat, pa taj problem nisu riješili. Ne znam kako će ga riješiti i kad budu predsjednici. Dakle, postoji način. Ja sam rekao, evo, promijenite zakon da je za ilegalni prelazak granice strogi zatvor i rat, prisilni rat. Ili pojačajte granice ili što god, samo da se to zaustavi. Trenutno 400 milijuna muslimana želi ući u Europu, pa nije to samo slučaj. To je nešto delegirano ili dogovoreno, nemam pojma - rekao je.

Dodao je da zbrinjavanje jednog imigranta u Europi košta sto eura.

- Pa zašto ne idu u arapske zemlje koje su bogatije, gdje je zbrinjavanje jeftinije? Dakle, planirano je, a ekipa ovdje, kažem, tri saborska zastupnika i aktualni predsjednik, a dugo su u politici, nisu to riješili. Pa ne znam kako će riješiti u budućnosti - rekao je.