Žajin cimer na suđenju za smrt sestara Filipović: Nije pričao o nesreći i nije nam priznao djelo

U nastavku suđenja Robertu Žaji, kojemu se na Županijskom sudu u Rijeci sudi za izazivanje prometne nesreće vožnjom u suprotnom smjeru autocestom Rijeka - Zagreb kod Čavli 2006. godine, u kojoj su poginule sestre Višnja i Gordana Filipović, svjedočio je njegov bivši cimer s kojim je proveo nekoliko mjeseci u istražnom zatvoru, prije nego je pušten da se uz jamčevinu brani sa slobode.

- U sobi nas je bilo šestero, uključujući i Žaju. Kada je došao, ja sam već bio tamo, a za njegovo djelo saznali smo preko vijesti na TV-u. On o tome nikom od nas nikad ništa nije pričao. Ja osobno ga o tome nikad ništa nisam ni pitao, imao sam svojih problema i fokusirao sam se na njih. Za vrijeme boravka u zatvoru djelovao je preplašen, što je normalno za takvog jednog čovjeka iz normalnog života koji nije iz krim miljea. Onda je jednog dana u sobu došla policija i izvela jednog malog Roma na ispitivanje. On je tada dao iskaz da mu je Žaja priznao djelo, što je čista laž. Sam nam je kroz suze kasnije to priznao. Plakao je govoreći da nije znao što da radi, da ga je policija nahuškala i pritisnula da to kaže kako bi njemu smanjili kaznu. Ja sam mu tad rekao da je to što je napravio dno dna te tražio da ga se premjesti u drugu ćeliju, što je i učinjeno. Mi ostali potom smo potpisali izjavu da je taj iskaz laž i da Žaja nikome od nas nikada nije priznao djelo, niti je o tome s ikim pričao. Bilo nam je glupo da se čovjeku stavlja na teret nešto što nije istina - kazao je Žajin bivši zatvorski cimer, koji se jednom zbog njega i potukao braneći ga od napadača koji su shvatili da Žaja nije iz krim miljea, da je prestrašen te pokušali od njega iskamatariti par stotina eura. No ta tuča, naglasio je, nije imala veze s djelom za kojeg se Žaju tereti.

Dodao je i kako osim "tog Roma" policija nikog drugog nije izvodila iz zatvorske sobe na ispitivanje.

- Valjda su tražili najslabiju kariku jer je taj isti zatvorenik također za jednog drugog zatvorenika izjavio da zna da je ukrao zlato, iako to nije znao, a sve da bi izvukao neku osobnu korist - kazao je svjedok.

Vozio je suprotnim smjerom na autocesti i izazvao nesreću

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Podsjetimo, Roberta Žaju tereti se da je 15. prosinca 2006. godine navečer vozio suprotnim smjerom autocestom te u blizini benzinske crpke na Cerniku izazvao prometnu nesreću u kojoj su poginule sestre Filipović i ozlijeđena još tri putnika u istom automobilu.

Višnja Filipović (22 godine) vozila je Toyotu Yaris u smjeru Zagreba te je u izbjegavanju nailazećeg Renault Clija, kojem je za volanom bio Žaja, naglo skrenula udesno pa se njezin automobil više puta preokrenuo. Višnja Filipović je umrla na mjestu nesreće, a njezina sestra Gordana (18 godina), koja je sjedila iza nje, podlegla je ozljedama sljedećeg dana u bolnici. U nesreći su ozlijeđena i tri mladića koja su bili u Toyoti.

Slučaj godinama slučaj nije bio riješen, a Žaja je otkriven kao osumnjičenik i uhićen tek deset godina nakon nesreće. Petnaest godina od pogibija sestara Filipović, Žaja je na početku suđenja u veljači ove godine pred sudskim vijećem kojim predsjedava sutkinja Jesenka Kovačić izjavio da se ne osjeća krivim.

