Zaklada UniCredit podržala projekte Udruge Profesor Baltazar i SOS Dječjeg sela

Zaklada UniCredit objavila je pobjednike inicijative Call for Education 2023 u sklopu koje će izdvojiti tri milijuna i 250 tisuća eura kako bi podržala 18 projekata neprofitnih organizacija diljem Europe. Inicijativa Call for Education pokrenuta je u 10 zemalja u kojima Grupa posluje, uključujući i Hrvatsku.

U Hrvatskoj su odabrani projekt Udruge Profesor Baltazar, koji će se provoditi u školama u 10 županija, a usmjeren je na poboljšanje obrazovanja i buduće zapošljivosti učenika nižih i viših razreda, te projekt SOS Dječjeg sela Hrvatska namijenjen mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Udruga Profesor Baltazar će uz pomoć dobivenih sredstava Zaklade UniCredit izraditi crtani film temeljen na poznatom profesoru Baltazaru u kojem će isticati vrijednosti STREAM-a (znanost, tehnologija, čitanje, inženjerstvo, umjetnost i matematika). SOS Dječje selo Hrvatska opremit će tri stana koji su dobili na korištenje od Grada Zagreba, kako bi mladima koji napuštaju sustav skrbi olakšali prelazak u samostalan život. Od ovih projekata benefite će imati gotovo 1.500 mladih iz Hrvatske.

„Ponosni smo što je Zagrebačka banka, članica UniCredit Grupe, sudjelovala u inicijativi Grupe kako bi mladima u zajednicama u kojima djelujemo omogućili priliku za napredak. Obrazovanje je temeljni pokretač budućnosti te vjerujem da ćemo i ovim putem dodatno osnažiti mlade talente u ostvarenju njihovog punog potencijala. Čestitam Udruzi Profesor Baltazar i SOS Dječjem selu Hrvatska, a mi ćemo i dalje predano raditi na inicijativama koje pokreću društveni napredak", istaknula je Dubravka Jusić, direktorica Identiteta i komunikacija Zagrebačke banke.

Inicijativa Call for Education pokrenuta je u lipnju ove godine, kako bi identificirala i pružila podršku projektima namijenjenima učenicima od 11 do 19 godina starosti, s posebnim naglaskom na rješavanje problema ranog napuštanja školovanja, poticanje visokog obrazovanja i stjecanje odgovarajućih vještina za ulazak na tržište rada. Na natječaj je pristiglo 175 prijava iz Hrvatske, Austrije, Bosne i Hercegovine, Češke, Njemačke, Mađarske, Italije, Srbije, Slovačke i Slovenije, a pobjedničke inicijative odabrao je posebno uspostavljeni Odbor za evaluaciju.

"Pružanje mogućnosti mladima diljem Europe da oslobode svoj puni potencijal zahtijeva više od pukog financiranja. To znači poticanje jednakih mogućnosti obrazovanja za mlade gdje god oni živjeli.

Podrazumijeva i stvaranje partnerstva s obrazovnim institucijama i lokalnim dionicima za zajedničko kreiranje programa namijenjenih jedinstvenim potrebama zajednica u kojima djelujemo. UniCreditova paneuropska prisutnost daje Zakladi jedinstvenu priliku da putem mreže banaka Grupe osnaži mlade koji se nalaze u nepovoljnom položaju i pomogne u stvaranju svjetlije budućnosti za sljedeću generaciju Europe. Neizmjerno sam ponosna na rezultate ove inicijative i veselim se vidjeti kako će ovih 18 projekata utjecati na mlade ljude”, dodaje Silvia Cappellini, generalna direktorica Zaklade UniCredit.

Paneuropska inicijativa Call for Education doživjela je svoje proširenje nakon izdanja u Rumunjskoj i Bugarskoj tijekom kojeg je dodijeljeno 500 tisuća eura za 4 projekta neprofitnih organizacija usmjerenih na rješavanje obrazovne nejednakosti. Inicijative za promicanje obrazovne jednakosti za učenike, zajedno s nedavno najavljenim partnerstvom Zaklade s globalnom obrazovnom mrežom Teach For All, dodatni su dokaz čvrste predanosti Zaklade UniCredit da otključa potencijal nove generacije u Europi.