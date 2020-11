HRT zakladi za slijepe naplatio pristojbu?! 'Rekli su da moramo platiti jer imamo zvučnike...'

Upravitelj zaklade 'Čujem, vjerujem, vidim' Mirko Hrkač kaže kako su pokušali objasniti da su im zvučnici neophodni za rad jer snimaju zvučne knjige za slijepe. Ali nije pomoglo...

<p>Zaklada "Čujem, vjerujem, vidim" izvijestila je u četvrtak da im je u prostorije došao kontrolor HRT-a koji im je naplatio pristojbu zbog posjedovanja računala i zvučnika, koji im trebaju zbog izrade zvučnih knjiga za slijepe.</p><p>"U razgovoru s kontrolorom i kasnije s njegovim nadređenim u službi za pristojbu HRT-a rečeno mi je da smo dužni plaćati pristojbu jer uz uređaje koje posjedujemo u Zakladi (računala) imamo i zvučnike", rekao je Mirko Hrkač, upravitelj Zaklade "Čujem, vjerujem, vidim".</p><p>Hrkač u priopćenju kaže kako su kontroloru i njegovom nadređenom objasnili da u svom sustavu imaju specijalnu knjižnicu gdje snimaju zvučne knjige za potrebe slijepih osoba te stoga su im oni neophodni za rad. "Jednostavno nemamo vremena ni uvjeta za slušanje Hrvatskog radija dok radimo, no bez obzira na to njihov odgovor je bio da moramo plaćati pristojbu", naveo je.</p><p>HRT im je odgovorio da unatoč tome što su zvučnici neophodni za rad slijepih na računalu svejedno moraju plaćati pristojbu, "iz čega proizlazi da na sljepoću moramo plaćati pristojbu HRT-a".</p><p>Zaklada poziva HRT da preispita svoje postupke, kao i one koji su donijeli takav zakon.</p><p>"U suprotnom iz protesta smo spremni prestati sa snimanjem zvučnih knjiga za potrebe slijepih osoba i uputiti sve naše korisnike u odjel HRT-a za pristojbu da im oni osiguraju potrebnu literaturu", stoji u priopćenju Zaklade.</p>