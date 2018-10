Zakon je takav: Dirao učenicu, a i dalje radi u osnovnoj školi

Roditelje djece osnovne škole u jednom malom slavonskome mjestu uznemirila je vijest da se na radno mjesto u školu vraća muškarac koji je početkom školske godine uhvaćen da je seksualno maltretirao učenicu (13).

Nakon što je uhićen, ispitan i saslušan protiv njega su podignuli optužnicu. Branit će se sa slobode i kao takav ima pravo vratiti se na svoje radno mjesto

- Zapravo razmišljamo organizirati prosvjede ispred škole ako se on pojavi na radnome mjestu. Nema on tu što tražiti, među djecom i djevojčicama - kažu ogorčene majke, a njihovo mišljenje dijeli i mama zlostavljane djevojčice.

Naime, sredinom rujna ove godine domar (62) u navedenoj osnovnoj školi u učionicu je, nakon nastave, zaključao curicu. Navodno ju je dirao i pipkao po tijelu protiv njezine volje pa se djevojčica otimala i dozivala upomoć. To je čula jedna nastavnica koja je pokušala ući u učionicu, no uspjela je ući tek kad je domar otključao vrata. Ugledala je stravičan prizor. Zajapurenog starca i djevojčicu koja je bila u strahovitom šoku.

Odmah su pozvani policiju, roditelji djevojčice, ravnatelj i Hitna pomoć, koja je djevojčici pružila pomoć. Muškarac je uhićen i odveden u policiju.

- Odradili smo sve po propisima što smo mogli, kako prema oštećenoj učenici, tako i prema našem djelatniku. Osnovano je i povjerenstvo za psihološku pomoć učenici, ali i izricanje mjere zaposleniku. S obzirom na to da nije pravomoćno osuđen, ne možemo mu dati otkaz niti ga udaljiti s radnog mjesta. Od spomenutog događaja je na bolovanju, a preporučeno mu je da i ostane na bolovanju ili da koristi godišnji odmor s obzirom na to da od 1. siječnja iduće godine ide u mirovinu - rekao je ravnatelj škole dodajući kako ne vjeruje da će među roditeljima biti problema s obzirom na to da se domar, navodno, ne namjerava vratiti na radno mjesto.

Protiv domara je podignuta kaznena prijava za bludničenje i spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od 15 godina.