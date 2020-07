'Zakon o obnovi Zagreba bit će jedan od prvih nakon izbora...'

Raditi ovakav zakon da ga se donese u nekakvoj super hitnoj proceduri, bez javne rasprave, bilo bi duboko i fundamentalno pogrešno. U to sam čvrsto uvjeren, rekao je čelnik HDZ-a

<p>Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je četvrtak da okvir za obnovu Zagreba i okolice mora biti dugoročan i održiv, uz postizanje što je moguće šireg konsenzusa, ističući da se radi na tome da zakon o obnovi bude jedan od prvih koji će Hrvatski sabor usvojiti nakon parlamentarnih izbora.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Šale s debate</strong></p><p>Plenković je to izjavio na skupu dionika u procesu obnove zgrada oštećenih u potresu, posvećenog povezivanju, uzajamnom predstavljanju i suradnji znanosti i gospodarstva u obnovi tih zgrada, održanom na zagrebačkom Građevinskom fakultetu, koji je s Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK) organizirao konferenciju.</p><p>Predsjednik Vlade<strong> Andrej Plenković</strong> podsjetio je da je Vlada za obnovu grada Zagreba i okolice pripremila prijedlog zakona. Njegov nacrt je prošao javnu raspravu, u sklopu koje je stigla ukupno 391 primjedba, za koje premijer kaže da su vrlo kvalitetne, a mahom dolaze od stručne javnosti - građevinara, urbanista, arhitekata, povjesničara umjetnosti, pravnika i sl.</p><p>Ističe da se radi na tome za zakon o obnovi bude jedan od prvih koje će Hrvatski sabor usvojiti nakon parlamentarnih izbora. Apelira i na postizanje što šireg konsenzusa, ističući da obnova nije tema jedne stranke ili samo središnje ili gradske vlasti.</p><p>- Ovo mora biti okvir koji će biti dugoročan, održiv, transparentan, jasan te koji će omogućiti kvalitetnu i smislenu obnovu grada - rekao je Plenković.</p><p>Ocjenjuje i da je situacija s obnovom i prekretnica, u smislu da svi oni koji su stručni - prije svega arhitekti, urbanisti i građevinari - osmisle što se nakon potresa može učiniti boljim i kvalitetnijim kada je riječ o povijesnoj jezgri grada Zagreba.</p><p>- Raditi ovakav zakon da ga se donese u nekakvoj super hitnoj proceduri, bez javne rasprave, bilo bi duboko i fundamentalno pogrešno. U to sam čvrsto uvjeren - izjavio je Plenković, apostrofirajući i intenzivan aktivizam pojedinih ljudi u političkoj oporbi koji pojednostavljuju okvire izrade zakona.</p><h2>Potres u Zagrebu i poplava u Gunji nisu isto</h2><p>Napominje da se nemamo pravo igrati sa situacijom koju još nismo doživjeli, dodajući da, uz svo poštovanje, nije isto ako se dogodila poplava u Gunji ili ako je potres pogodio glavni grad.</p><p>- Glavni grad, sa svojom povijesnom jezgrom, koji ima baštinsku vrijednost, s više od 25 tisuća zgrada koje su oštećene, to jednostavno nije isto - ustvrdio je predsjednik Vlade.</p><p>Ocjenjuje i da u javnosti postoji nerazumijevanje o donatorskim konferencijama u sklopu EU-a. Pojašnjava da donatorskih konferencija, u kontekstu situacija prirodnih nepogoda, u načelu nema za članice, već ih Unija, zajedno s drugim međunarodnim partnerima, organizira za treće zemlje, dok za svoje članice koristi sredstva iz fonda solidarnosti.</p><h2>Ukupna šteta od potresa 86 milijardi kuna</h2><p>Metodologijom Svjetske banke, koja je i međunarodno verificirana, ustanovljeno je da ukupna šteta nakon potresa iznosi čak 86 milijardi kuna, to je 60 posto godišnjeg državnog proračuna, ističe Plenković.</p><p>Kada je riječ o izvorima financiranja za obnovu grada, podsjeća da je već potpisan zajam sa Svjetskom bankom od 200 milijuna dolara, namijenjen obnovi zdravstvene i obrazovne infrastrukture, a podnesen je i zahtjev za sredstva iz europskog fonda solidarnosti, od kojeg se očekuje oko 600 milijuna eura.</p><p>Plenković kaže da se nastoje iznaći i druga sredstva međunarodnog financiranja, u kontekstu i budućeg višegodišnjeg financijskog okvira, kao i instrumenta "EU sljedeće generacije", od kojih se ukupno računa na oko 22 milijarde eura u sljedećih sedam godina.</p><h2>Rebalansom proračuna 141 milijun kuna za interventne popravke</h2><p>Plenković je podsjetio da je Vlada rebalansom proračuna osigurala 141 milijun kuna za interventne mjere popravka krovišta, zabatnih zidova, dimnjaka, dizala, kondenzacijskih bojlera.</p><p>Također, osigurana su sredstva za plaćanje najamnine za one koji zbog oštećenja nisu u mogućnosti boraviti u svojim kućama i stanovima, a plaćaju se i kompletni troškovi privremenog smještaja građana u studentskom domu Cvjetno naselje, koji mjesečno iznose od 2,5 do 3 milijuna kuna.</p><p>Plenković je uputio zahvalu svim službama, od zdravstvenih, do civilne zaštite, vatrogasaca, policije i vojske, kao i brojnim volonterima koji su se angažirali na raščišćavanju oštećenja.</p><p>- Iznad svega, jedno veliko hvala svim građanima Zagreba, koji su i u ovoj situaciji pokazali jednu ogromnu solidarnost, veliko srce i želju da svi zajedno, u kontekstu ove pandemije koronavirusa, iznađemo rješenja za obnovu grada Zagreba - izjavio je Plenković.</p><h2>Potpisan sporazum između Građevinskog fakulteta i HGK</h2><p>Na skupu je potpisan sporazum o suradnji između zagrebačkog Građevinskog fakulteta i HGK koji, kako je rečeno, predstavlja formalizaciju dosadašnjeg partnerstva, kao i zalog za proširenje suradnje.</p><p>Predsjednik HGK <strong>Luka Burilović</strong> izjavio je da se sporazum odnosi i na dugoročnu suradnju, ali je vezan i uz obnovu Zagreba. Želja je, kaže Burilović, povezivanje, kako bi stručni mladi ljudi s fakulteta odrađivali praktički dio nastave u tvrtkama koje su članice HGK, ističući da je povezivanje akademske zajednice i gospodarstva neophodno.</p><p>Ističe i važnost uključivanja domaće industrije u proces obnove Zagreba, kao i pružanje šanse domaćim projektantima i dobavljačima, pri čemu napominje da je HGK izradio hrvatski katalog usluga, koji se pri obnovi može konzultirati u odabiru materijala i sl.</p><p>Dekan Građevinskoga fakulteta u Zagrebu Stjepan Lakušić apostrofirao je brojne segmente u kojima je taj fakultet pružio pomoć nakon potresa, od angažmana volontera za procjenu upotrebljivosti zgrada, pripreme dokumentacije za prijavu na europski fond solidarnosti, do izrade procjene troškova obnove.</p><p>Lakušić je ustvrdio i da razvojni projekti neke države mogu biti samo oni koji uključuju domaće inženjere, operativu i domaći proizvod.</p><p> Također, izvijestio je i da im HGK pomaže u transferu nove tehnologije na zahtjevno rusko tržište.</p>