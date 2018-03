Žalit će se: Slovenija odobrila izručiti 'hrvatskog Escobara'

Okružni sud u Ljubljani odobrio je izručenje Hrvatskoj Stjepana Prnjata, uhićenog u Ljubljani u okviru međunarodne operacije protiv lanca krijumčara kokaina iz Južne Amerike, ali je njegov odvjetnik najavio žalbu, što će produžiti postupak njegova izručenja Hrvatskoj, čiji je državljanin.

Prnjatov odvjetnik Luka Fabiani potvrdio je za Slovensku tiskovnu agenciju STA da je odluka slovenskog suda o izručenju donesena, ali da nije pravomoćna, te da će u ime svog klijenta iskoristiti mogućnost žalbe i druga pravna sredstva kako do izručenja ne bi došlo.

Prema propisima u Sloveniji koji se primjenjuju kod zahtjeva za izručenje osoba drugoj državi temeljem europskog uhidbenog naloga, ako se tražena osoba protivi izručenju, kako jer to slučaj kod Prnjata, onda pravomoćnu sudsku odluku o izručenju treba donijeti u roku 60 dana od uhićenja ili prvog saslušanja tražene osobe, a do samog izručenja mora doći u roku ne dužem od 10 dana nakon pravomoćne odluke.

47-godišnji Prnjat je hrvatski državljanin, a uhićen je 8. ožujka u Ljubljani, tijekom akcije protiv lanca krijumčara droge kodnog imena Nana. U njoj je u Hrvatskoj i Sloveniji uhićeno šest hrvatskih, dva nizozemska i jedan španjolski državljanin zbog sumnje da su krijumčarili drogu iz Južne Amerike u Europu, nakon što je policija u riječkoj luci zaplijenila 100 kilograma kokaina.

Prnjat se sumnjiči kao jedan od glavnih u tom lancu, a njegov odvjetnik kaže da se protivi izručenju zbog navodne "medijske hajke" koja se u vezi s njegovim slučajem vodi u Hrvatskoj, te da smatra kako bi mu se moglo suditi i u Sloveniji.