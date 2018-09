Zalutala u plićak: Divili smo se raži, a onda je vidjeli ubijenu...

Plaža je bila puna ljudi te su svi ostali u šoku i nevjerici kad su vidjeli da je raža ubijena. Ispričao nam je to čitatelj koji je na otoku Krku na plaži Porto Pižana snimio nemili događaj.

Morska je raža, kaže naš čitatelj, tri dana plivala u plićaku gdje su ju svi gledali, divili se, slikali i nitko je nije dirao. Na videosnimci koju nam je poslao čitatelj vidi se kako jedna žena na plaži prilazi starijem muškarcu i pita ga zašto su usmrtili ražu.

- Jel’ vi znate kolika je moja penzija? Imam malu penziju i moram nešto jesti - uzvratio joj je muškarac. Na to je žena odgovorila neka on pita ražu zna li ona kolika je njegova mirovina.

- Protiv vas treba podignuti kaznenu prijavu zbog toga što ste napravili - vikala jena muškarca ljutita žena.

Muškarac se branio kako životinje u moru postoje kako bi se ljudi njima hranili. Žena je otišla, a on je za njom vikao: “Gospođo! Gospođo, vratite se!”. Na videosnimci se vidi i druga žena koja viče na muškarca.

- Djeca koja su se u tom trenu našla na plaži bila su tužna zbog nemilog događaja, a neka su čak počela i plakati jer im je bilo žao ubijene raže - rekao nam je čitatelj.

Profesor Sveučilišnog odjela za studije mora u Splitu Alen Soldo objasnio je kako je riječ o žutugi ljubičastoj, lat. Pteroplatytrygon violacea.

- Uglavnom se drži površinskih dijelova mora za razliku od ostalih srodnika koji se većinom drže dna. Može narasti do šezdesetak centimetara širine, ali se treba čuvati i manjih primjeraka kad dođe, primjerice, ovako blizu obale, jer na repu ima bodlju čiji ubod može biti vrlo bolan, a katkad i smrtonosan u slučaju zabijanja bodlje u neki vitalni organ. No rijetko kad dolaze skroz do obale, tako da je ovo iznimka - rekao nam je Soldo.

Dodao je da ova raža nije zaštićena vrsta i da se može loviti.