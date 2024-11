Zamjenik šefa KBC-a Split odbio mito: Splitska bolnica je uredno to provela. Najpošteniji smo

Zamjenik ravnatelja KBC-a Split Marko Jukić rekao je za Novu TV kako u splitskoj bolnici nema razloga za strah komentirajući aferu u zdravstvu u kojoj je, između ostalih, uhićen i dosadašnji HDZ-ov ministar zdravstva Vili Beroš.

- Koliko su rekli da je splitska bolnica to uredno provela, tako da nema razloga sada za strah, to su već provjerili, ali ipak je dokumentacija izuzeta i to će dalje biti. Ovako kako čujemo splitska bolnica je ispala najpoštenija - rekao je.

USKOK je u svom priopćenju objavio kako je predstojnik klinike Zdravko Perko odbio mito od 100 tisuća eura.

- U splitskoj bolnici ima puno toga dobroga, ali se jednostavno to dobro i ne prezentira kao to što završi loše. Bit će i dalje dobrih, ali potkrasti će se i ovi neželjeni događaji - dodao je na pitanje osjeća li se u bolnici da traje istraga.