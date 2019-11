'Zamotao joj je tijelo u plahtu, oblijepio trakom, bacio u jamu'

Gnjusan zločin zaprepastio je mještane maloga sela Petrovci nedaleko od Vukovara, kad je u septičkoj jami jedne od obiteljskih kuća pronađeno tijelo Anice Buila (46) iz Petrovaca.

Za njom se tragalo od lipnja nakon što su njezini sinovi i suprug policiji prijavili Aničin nestanak. Upravo se supruga Zorana sad sumnjiči da je ubio ženu, i to u noći 21. lipnja nakon žestoke svađe. Sumnja se da ju je ubio na još neutvrđeni način, zamotao u plahte, oblijepio ljepljivom trakom i bacio u septičku jamu u svojem dvorištu. Tako zamotana je i pronađena u jami, četiri mjeseca kasnije, kad je policija posumnjala u Zoranove tvrdnje da ga je supruga napustila jer ga više nije voljela. Naime, kako neslužbeno saznajemo od prijatelja supružnika, Zoran je navodno mjesecima uspješno obmanjivao policiju tvrdnjama da mu je Anica, nakon što je otišla, poslala nekoliko poruka sa svojega mobitela koji je, dakako, “ponijela sa sobom kad je otišla”.

Sam si slao SMS-ove

Zoran je, zapravo, nakon što je ubio ženu zadržao njezin mobitel, a potom si je s njega poslao poruku na svoj kako bi policiji potvrdio da je ona još živa. Pisao si je kako ga je ona napustila jer ga više ne voli, jer želi svoj život, da je ostavi na miru... Sve su to, dakako, bile poruke koje je slao sam sebi. Kako je i zašto policija povjerovala u njegovu priču, ne zna se, no očigledno je Zoran, u nekom trenutku, “pogriješio u koracima” i napravio pogrešku koja je policijsku istragu okrenula prema njemu. Ipak, tijekom mjeseci kojih se Anica vodila kao nestala, policija je nekoliko puta bila u kući Builinih tražeći bilo kakve tragove koji bi upućivali na njezin nestanak.

Da nisu ništa posumnjali ni Aničini sinovi svjedoči podatak da je jedan od njih, iz prvog braka, na oglasnu ploču Vukovarsko-srijemske županije 29. listopada napisao poziv onima koji su je možda vidjeli da se jave u policiju.

'Govorio je da će se rastati'

“Bila je nekako javna tajna da njihov brak već godinama ne štima. Zoran je Aničin drugi muž. Iz prvog braka ima dva sina, a također je i sa Zoranom imala dva sina. To su danas odrasli mladići. Zoran je bio branitelj, od prvog dana, nismo ga poznavali kao agresivnog tipa. Nismo čuli da je ikad imao ispade. No znao nam je govoriti da nije sretan s Anicom, da misli da ga vara, i baš ljetos je rekao da će se rastati jer je ne može više trpjeti. Kad je nestala, svi smo to čuli, jer su objavili i neki portali, mislili smo da je stvarno otišla jer je i njoj bilo dosta. Tim više što se Zoran ponašao kao da očajava što je nema - govore prijatelji supružnika Buila. Njihovi sinovi jučer nisu željeli razgovarati o roditeljima. U kući punoj policije satima je trajao očevid. Zorana su uhitili čim je pronađeno Aničino tijelo. Poslano je na obdukciju kako bi se utvrdilo na koji način je ubijena.

Susjedi u šoku

Strašno! Nitko ne zaslužuje takvu smrt, kažu mještani Petrovaca koji su i dalje u šoku zbog svega. Inače, Anica Buila je imala dva sina iz prvoga braka i dva sina s osumnjičenim Zoranom. On je, prema navodima mještana koji žele ostati anonimni, navodno bolovao od PTSP-a, a u domu je imao oružje.