Žanrovski najbogatija pozornica na Exit festivalu

Široka lepeza žanrova koja će biti predstavljena na trećoj najvećoj sceni Exita, osigurat će provod za pamćenje tijekom četiri dana festivala, od 12. do 15. srpnja na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Glazbenoj karavani, osim već najavljenih imena kao što su Sevdaliza, Slaves, Idles, Asian Dub Foundation i Elderbrook, pridružuju se i Nipplepeople, Bad Copy, Goblini, Bitipatibi, Bojana Vunturišević, Detour, Sunshine, Atheist Rap i mnogi drugi!

Karizma i zavodljivi vokali vladat će tijekom prvog festivalskog dana, zahvaljujući hipnotizirajućem trip-hop zvuku i senzualnom glasu Sevdalize, vodeće avangardne pop zvijezde, a publika će se njihati uz hitove “Human” i “That Other Girl”. Tog dana odjekivat će i žestoke punk dionice, jer se Goblini još jednom vraćaju na EXIT da utvrde svoj legendarni status i “isporuče” jedan od svojih karakteristično silovitih nastupa! Prisutne će toga dana preplaviti i dark wave melodije Gorana Trajkoskog, jednog od najeminentijih glazbenika makedonske scene, a bajkovito će biti i tijekom nastupa vodećeg domaćeg dream-pop benda Bitipatibi. Domaća i regionalna scena obiluju sastavima s karizmatičnim frontwomen te je prikladno da će se osim Bitipatibija, koji predvodi Una Gašić, u četvrtak na Adikko Fusion pozornici naći i elektro-akustični hrvatski bend Detour na čelu s Ginom Damjanović!

I drugog dana publika EXIT festivala bit će počašćena impresivnim programom, a za hip-hop vibe bit će zaduženi carevi svoje struke, Ajs, Timbe i Sky Wikluh, u svojoj poznatoj Bad Copy postavi, a interesantno je da će Wikluh i zasebno kročiti na pozornicu, ali pod svojim pravim imenom, s Đorđe Miljenović bendom! Ekipa koja nastupa s njim dobro je poznata publici, jer članovi dolaze iz sastava Darkwood Dub, Kanda Kodža i Nebojša, Sopot i drugih, a u širokoj lepezi njihovih zvukova su pop, rock, country i blues. Neodoljivi elektropop predstavit će maskirani dvojac i miljenici regije Nipplepeople koji su protekle godine stekli armiju fanova svojim hitom “Frka”, a iz susjedstva stiže i višestruko nagrađivana kantautorica Sara Renar.

Addiko Fusion pozornica nesumnjivo će proključati u subotu, zahvaljujući žestokim imenima koja će navesti sve prisutne da skaču do jutra! Za buntovništvo i punk bit će zadužena dva izrazito aktualna gitaristička benda iz Britanije koji nastupaju i kao predgrupe Foo Fightersima. Slaves, dvojac koji sa sobom donosi eksplozivne hitove “The Hunter” i “Cheer Up London”, povezuje sirovi zvuk s punk egzistencijalizmom, a jednako omiljeni među kritičarima su i Idles, bristolska senzacija čiji je furiozni album prvenac “Brutalism” BBC uvrstio među najbolje albume godine! Punk začinjen rockom zaštitni je znak Atheist Rapa čija će armija fanova uglas pjevati dobro poznate hitove ovih ikona regionalne scene, a jednako gorljivo će biti i tijekom nastupa legendarnog sastava Sunshine te sjajne Sassje u čijem zvuku se mješaju hip hop, reggae, dub i dancehall. Uz Atheiste, za punk-rock pobrinut će se i osiječka Gužva u 16-ercu, a subotnju postavu zaokružuju Crvi, domaći alternativni rokeri koji stalno evoluiraju, zadržavajući svoju hardcore energiju i zaraznu distorziju i koji će na Fusionu predstaviti novi materijal.

Program ove pozornice tijekom završnice EXIT festivala predstavitće šarenu paletu zvukova, te će tako tvrđavom odjekivati, između ostalih, i hit prikladnog naziva “Fortress Europe” neuništivog kolektiva Asian Dub Foundation. Pred publiku Addiko Fusiona stat će i Elderbrook, mlada zvijezda koju bi bilo nezahvalno nazvati samo elektronskim umjetnikom, jer crpi energiju iz čitavog spektra žanrova, od soul do gospel muzike, a svijet je osvojio hitovima “Could” i “Cola”. Jačinu domaće scene predstavljat će Bojana Vunturišević, prepoznatljiva na sceni po svojim plesnim pokretima i vrsnim vokalima i koju mnogi smatraju jednom od najdragocejnijih pojava u novijoj domaće pop glazbi ovih prostora. Novi materijal pred EXIT fanovima u nedjelju 15. srpnja predstavit će domaći sastav Sputnik, inspiriran new wave i indie-pop pravcima.

U ponudi su festivalske ulaznice po 469 kn te jednodnevne po 190 kn, a dostupne su na prodajnim mjestima i online na stranicama Entria i Ticket Shopa.

Turistički paketi koji osim ulaznica, sadrže i opcije za smještaj i prijevoz do EXIT festivala mogu se pronaći na službenoj Exitovoj stranici.

EXIT festival bit će održan od 12. do 15. srpnja na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu i predstavit će neke od najtraženijih svjetskih zvijezda kao što su Migos, Grace Jones, David Guetta, Martin Garrix, Ziggy Marley, Fever Ray, LP, Alice Merton, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Adam Beyer b2b Ida Engberg, Maceo Plex, Solomun, Amelie Lens, Ben Klock, Helena Hauff, Sevdaliza, Cockney Rejects, Dog Eat Dog, Madball, Slaves, Jax Jones, Carl Craig, Tale of Us, DJ Tennis, Daniel Avery, Rødhåd, Idles, Burak Yeter, Brujeria, Mahmut Orhan, Ofenbach, Slapshot, Asphyx, Bombers i mnogi drugi.

Tema: Promo sadržaj