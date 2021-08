Nakon što su objavljene fotografije kako Miroslav Škoro ljubi ruku Kolindi Grabar Kitarović na svadbi sina saborskog zastupnika HDZ-a Ante Deura, gdje je Škoro pjesmom zabavljao goste, bivša predsjednica se oglasila preko prijatelja i rekla da je bila neugodno zatečena Škorinim potezom.

Naime, Škoro i Grabar Kitarović u prošlosti nisu bili u dobrim odnosima, Škoro ju je žestoko napadao u predsjedničkoj kampanji. Škoro je na Facebooku reagirao na Kolindinu izjavu.

"Žao mi je što gospođa Grabar Kitarović danas preko anonimnih izvora poručuje da je bila neugodno zatečena mojom gestom jer nisam imao takav dojam na mjestu događaja. Kućni odgoj me naučio kako se pozdravlja damu, uz to i bivšu predsjednicu. To je čin pristojnosti. Ništa više ni manje od toga. Bez obzira na njezino naknadno negodovanje, opet bih to ponovio. Kad svi mi koji sudjelujemo u politici konačno shvatimo da nismo neprijatelji nego politički protivnici i da je narodu dosta naših taština, možda konačno krenemo naprijed", napisao je Škoro.