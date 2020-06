'Žao mi je što sam Josipu Rimac imenovao državnom tajnicom'

Što se tiče Zagrepčana, ja sam Zagrepčanin, sutra ćemo podnijeti zahtjev EU za sufinanciranje obnove Zagreba. Ne bojim se reakcije građana metropole zbog kaosa, kaže Plenković...

<p>Sigurna Hrvatska. Moto je izbornog programa HDZ-a za nadolazeće parlamentarne izbore, a premijer <strong>Andrej Plenković </strong>je zajedno s članovima stranke dana predstavio izborni program.</p><p><strong>Video: HDZ predstavio izborni program</strong></p><p>Povodom toga, premijer je dao veliki intervju za<a href="https://dnevnik.hr/vijesti/parlamentarni-izbori-2020/veliki-intervju-s-premijerom-plenkovicem---608655.html" target="_blank"> Dnevnik Nove TV</a> i Mislava Bagu.</p><p>Rekao je da program u srži ima građane i njihove interese te da je Hrvatska s poduzetim mjerama u koronakrizi obranila zdravlje i radna mjesta.</p><p>Zašto Austrija ne dopušta svojim građanima ulazak u Hrvatsku ako imate tako dobre odnose s Kurzom? </p><p>- Svaka je zemlja prvo išla prema zemljama u neposrednom susjedstvu. Mi smo bili uspješni u suzbijanju širenja. Austrija s ponedjeljkom otvara granice. Mađarska će to učiniti u petak - rekao je Plenković koji je spomenuo i nesporazum s Mađarskom u vezi teritorija rekavši da se radi na dobrosusjedskim odnosima.</p><p>A što se tiče INE?</p><p>- Idemo dalje s procesom kupovine INA-e. Sutra ćemo znati je li isplativo, sutra je sastanak. Posao evaluacije jedne takve kompanije je veoma kompleksan. Za sektore koji i dalje budu u situaciji da se posao nije pokrenuo za njih ćemo osigurati sredstva - kaže premijer.</p><p>O Josipi Rimac?</p><p>- Razriješili smo nju i još nekoliko ljudi. Nama je cilj borba protiv korupcije. Iz današnje perspektive mi je žao što sam je imenovao državnom tajnicom. Odgovornost je osobna. Oni koji trebaju odgovarati će odgovarati. Očekujem da se unutar DORH-a, policije i suda nađe tko pribjegava takvim metodama.</p><p>O spornoj snimci...</p><p>- U ovom trenutku nema razloga za njegovo razrješenje. On nije na snimci. Dobili smo njegovo očitovanje. Kaže da nije on - komentirao je premijer susret šefa uprave Hrvatskih šuma Krunoslava Jakupčića i Josipe Rimac.</p><p>Potres u Zagrebu i Zakon o obnovi su i dalje glave teme vladajućih i oporbe.</p><p>- Što se tiče Zagrepčana, ja sam Zagrepčanin, sutra ćemo podnijeti zahtjev EU za sufinanciranje obnove Zagreba. Ne bojim se reakcije građana metropole zbog kaosa oko brige za ljude i materijalnu štetu zbog razornog potresa - rekao je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/parlamentarni-izbori-2020/veliki-intervju-s-premijerom-plenkovicem---608655.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a>. </p><p>Premijer brani odluku o održavanju parlamentarnih izbora u srpnju i kaže da su odlučili imati izbore u razdoblju kad je situacija s koronavirusom mirnija.</p><p> </p>