Zapalio im kuću i prijetio da će ih sve ubiti: Dobio 20 mjeseci zatvora

Zoran Kuprešak (54) koji je 1. ožujka ove godine u Jagnjedovcu, pokraj Koprivnice zapalio kuću u vlasništvu Marka i Danijele Jokić, nepravomoćno je na koprivničkom Općinskom sudu, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 20 mjeseci.

Osuđen je za tri kaznena djela. Uz kazneno djelo protiv opće sigurnosti – dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom (požar), proglašen je krivim i za kazna djela prijetnje smrću Marku i Danijeli Jokić.

Ukoliko presuda, na koju je najavljena žalba, postane pravomoćna Kuprešak će iza rešetaka sjediti 14 mjeseci, jer je nakon paleža i prijetnje odveden u istražni zatvor i tamo proveo šest mjeseci, što mu se računa u kaznu.

Podsjećamo, horor u Jagnjedovcu započeo je tog hladnog četvrtka oko 9,30 sati kada je Kuprešak ušao u kuću bračnog para Jokić, revoltiran neriješenim imovinskim odnosima, nakon veze sa Markovom majkom.

Po podu prostorije dnevnog boravka i stvarima razlio je benzin te držeći upaljač u ruci rekao Marku: "Sve ću vas zapaliti".

Potom je, piše u presudi, sišao do podruma gdje ga je vlasnik kuće zaključao. No, Kuprešak je u podrumu pronašao sjekiru kojom je razbio vrata te se ponovno vratio u dnevni boravk i znajući da se u kući nalazi bračni par upaljačem zapalio predmete polivene benzinom. Požar se proširio po cijeloj kući, a mladi par je u pidžamama spas potražio skokom kroz prozor spavaće sobe i potražio utočište kod susjede. No, to nije zaustavilo u nakani Kuprešaka, koji je držeći u ruci sjekiru krenuo za njima i vikao da će ih ubiti i sasjeći im glave.

No, na sreću nije uspio ostvariti svoj bolesni naum. Hrabra Ruža Turek ga je dočekala ispred vrata kuće i uspjela nagovoriti da spusti sjekiru, što je on i učinio. Nakon što je ostavio sjekiru, Zoran Kuprešak je otišao, ali se ubrzo ponovo vratio pred kuću gdje je i uhićen.

U požaru su osim kuće koja je neupotrebljiva za stanovanje, nesretnim ljudima izgorjeli sva odjeća, obuća, osobne stvari i dokumenti. Šteta je procijenjena na 330.000 kuna.

Tijekom postupka oštećeni bračni par je postavio imovinski zahtjev u iznosu od 181.076 kuna uvećano za zakonsku zateznu kamatu, a sud ih je uputio na građansku parnicu.

Okrivljeni je na suđenju kazao kako se ne osjeća krivim, a da je do prolijevanja benzina došlo sasvim slučajno tijekom naguravanja s Markom Jokićem, te da nije imao namjeru ostvariti prijetnju smrću. Jokići su za kupnju kuće podignuli kredit od 40.000 eura i uplatili su samo par rata da bi ostali bez krova nad glavom.