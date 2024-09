Nakon što su u petak navečer u centru Tovarnika, sela na hrvatsko-srpskoj granici, u incidentu ozlijeđeni jedan policajac te mještanin Tomislav D., koji je u međuvremenu preminuo, u subotu rano ujutro policijska vrpca osiguravala je mjesto događaja. Kako je prije izvijestila PU vukovarsko-srijemska, oko 20 sati dobili su dojavu da u središtu Tovarnika gore dvije obiteljske kuće. Djelatnici policije koji su došli na intervenciju ondje su zatekli muškarca koji je odbijao suradnju, nakon čega je oštrim predmetom, vjerojatno nožem, napao jednog policajca ubovši ga. Potom je drugi policajac izvadio pištolj i pucao kako bi ga onesposobio u daljnjem napadu. Oba ozlijeđena muškarca prevezli su u vukovarsku bolnicu, gdje je napadač, nakon pokušaja liječnika da ga spase, preminuo.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Pokretanje videa... 01:22 Zapalio kuće roditelja i nožem ubo policajca: 'Upucali su ga, do dolaska Hitne ležao je uz cestu' | Video: 24sata/Video

Kako je navedeno, događaju je prethodio požar koji je, sad se ispostavlja, podmetnuo upravo Tomislav D., i to zapalivši dvije obiteljske kuće, jednu pored druge, a koje su pripadale njegovim roditeljima.

- Radi se o uzornoj obitelji s četvero odrasle djece. On je bio najstariji, ima 43 godine. Svi oni, osim mame i tate, koji su u mirovini, već godinama žive i rade u Zagrebu, gdje je neko vrijeme bio i Tomislav. Iznenađeni smo svime što se tu dogodilo jer to je dečko koji nikad nije pravio nikakve probleme. Uvijek pristojan, miran, srdačan. Završio je pravni fakultet.

Jedno je vrijeme radio u špediciji, u poslovnom prostoru koji je imao u roditeljskoj kući. Oženio se tu. Nažalost, rastao se i tu je navodno došlo do problema. Odnosno, on je došao u neku psihičku krizu. Potom ga jedno vrijeme nije bilo u selu i nismo ga viđali. Ne znamo ni gdje je bio ni što je radio - kaže nam jedan mještanin koji je dobar s roditeljima napadača.

Oni su živjeli u lijepo uređenoj katnici s poslovnim prostorom, a kuća pored, koja je izgrađena nakon rata, pripadala je baki, koja je umrla. Od tada u njoj nije nitko živio. Obje je kuće zapalio.

Rasplamsala vatra

Nakon što je u petak navečer policija svladala napadača, nekoliko vatrogasnih vozila gasilo je požare, koji su se do tada već bili dosta rasplamsali.

Navodno ih je zalio s tri kanistra benzina, zapalio i išao gledati kako gore.

- U kućama, nasreću, nije bilo nikoga. Roditelji su mu na moru. Navodno je i on bio neko vrijeme s njima. Što je njemu došlo da iznenada zapali te kuće, nitko ne zna. Možda neki neriješeni imovinsko-pravni odnosi ili je naprosto 'pukao' - kaže drugi mještanin te dodaje kako su se neki iz sela našli ispred kuće kad je on izašao iz goruće kuće na dvorište. Vidjeli su ga kako stoji ispred.

- Stajao je vani. Izgledao je rastrojeno. Pitali su ga je li dobro, treba li mu pomoć, ali on je samo odmahnuo kao da ih tjera. Nije ni izgledao kao inače. Pustio je bradu, ponašao se čudno, a čak kažu i da je prešao na drugu vjeru i da se nazvao Muhamed - kaže Tovarničanin kojem je žao što je sve završilo tako tragično za njega.

Do dolaska Hitne pomoći on je ležao prostrijeljen uz rub ceste, ispred kuće koju je zapalio. U bolnici ga je primio dežurni kirurg dr. Nenad Čekić, koji je kratko rekao da su ga već dovezli u teškom stanju i nije bilo mnogo nade da će ga spasiti iako su to pokušavali do duboko u noć. Nije htio reći koliko je i kakvih ozljeda imao jer je to stvar istrage.

- Ma upucali su ga s nekoliko metaka. Oni koji žive blizu to su čuli. Neki i vidjeli, ali ne smiju sad govoriti zbog istrage. Nije bilo nade da preživi. Zašto je to baš tako moralo?! Napao je policajca, da, ali zar ga nisu mogli samo onesposobiti - pitaju se mještani Tovarnika gledajući u ostatke krvi na cesti.

U dvorištu pokraj dviju zapaljenih i velikim dijelom izgorenih kuća stoji parkiran Renault zagrebačkih oznaka. U njemu mnoštvo računa od cestarina i kupljene prehrambene robe, kao i ostaci hrane. Tim je automobilom došao u Tovarnik.

- Njegovi roditelji sad će se vratiti u selo i bit će beskućnici jer im je sve izgorjelo. Naravno da ćemo se kao općina zauzeti za to da im se pomogne. Uvijek je tragedija kad se ovakvo nešto dogodi, posebno zbog toga što je riječ o uzornoj obitelji. Ako uzrok ovoga svega nisu bili obiteljski problemi nego narušeno psihičko stanje čovjeka, onda bi netko trebao odgovarati za to zašto mu nije na vrijeme pružena pomoć - kaže načelnik općine Tovarnik Anđelko Dobročinac, koji je ujedno pohvalio mnogobrojne vatrogasce koji su došli iz Vukovara i okolnih sela kako bi na vrijeme ugasili požar i spriječili njegovo širenje. Na požarištu su bili do 3 sata ujutro. 